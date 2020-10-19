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Гола у ванній: Ешлі Грем показала розкішне тіло на гарячому домашньому фото

Новость на русском → Понеділок 19 жовтня 2020 18:26
Гола у ванній: Ешлі Грем показала розкішне тіло на гарячому домашньому фото Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Зірка не перестає шокувати

Ешлі Грем останнім часом постійно викладає в мережу фото, на яких неозброєним оком видно, целлюлит, розтяжки і складки. Але вони анітрохи не бентежать ні саму модель, ні її фоловерів, які впевнені, що Грем - володарка досконалих параметрів і пропорцій. Дівчина закликає всіх любити себе, викладаючи відверті кадри без ретуші. І їй, без сумніву, вдається надихати жінок всіх комплекцій.

Гола у ванній: Ешлі Грем показала розкішне тіло на гарячому домашньому фото

Ешлі Грем постала повністю голою (фото: instagram.com/ashleygraham)

На новому фото вона постала повністю оголеною. Ешлі позує у ванній, роблячи селфі відразу після душу. Груди вона прикриває руками, а мокре волосся перекинула на одну сторону. Виглядає пишнотіла знаменитість відмінно: вона вже встигла повернутися у звичну форму після вагітності. Підпис вона зробила досить сміливий: "Велика гола дівчинка". Фанати відзначили, що саме такою вона повинна залишатися завжди, не змінюючи нічого в фігурі.

Гола у ванній: Ешлі Грем показала розкішне тіло на гарячому домашньому фото

Ешлі відразу після пологів (фото: instagram.com/ashleygraham)

Після Ешлі Грем порадувала відвертим фото, зроблених одразу після домашніх пологів. Сама вона лежить на ліжку в оточенні акушерок, поруч розташувався її чоловік і, звичайно ж, новонароджений син Айзек.

"Не можу повірити, що Ісааку сьогодні 9 місяців! 9 місяців всередині, 9 місяців зовні. Дякую цій феноменальній команді за те, що моя вагітність і пологи були такими гладкими. Нам так пощастило з підтримкою цих чудових жінок!", – написала зірка.

Нагадаємо, нещодавно вона показала, як підріс її малюк за останній час.

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