Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами
Настя Каменських з чоловіком Потапом в цей Новий рік заклали нову сімейну традицію - співачка вперше поставила вдома ялинку, воно обожнює гарний декор і навіть створює його власними руками, тому в котеджі пари панує атмосфера затишку і тепла.
Звичайно, не обійшлося без святкових знімків в новорічному інтер'єрі, одним з яких зірка поділилася в Instagram.
Настя одягалася в золоту вечірню сукню без бретелей з високим розрізом, що дозволило їй оголити стрункі ніжки. В якості взуття до святкового лука вона обрала відкриті босоніжки з тонкими витонченими ремінцями.
Потап ж обіймає дружину за талію і з захопленням дивиться на свою кохану. Репера незвично бачити в класичному костюмі і білій сорочці, адже зазвичай в повсякденності він віддає перевагу більш розслабленим лукам на межі спорту і кежуалу.
Потап і Настя Каменських показали шикарні святкові луки (фото: instagram.com/kamenskux)
"Хочеться написати ще раз-з Новим Роком, любі!"- звернулася зі своєї сторінки до шанувальників Настя.
Вони прийшли в захват від красивої і ефектної пари на фото.
- Як же ви красиво виглядаєте. Плаття вогонь на дівчинці бомбі!
- Немає слів, щоб описати наскільки я захоплююся цією фотографією, ніби на червону доріжку Греммі
- Голлівудська пара
- Яка шикарна!
- Анастасія і Потап ви дуже красива пара
- Як мені подобається ваша пара! Очей не відірвати!
- Неймовірна пара
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що готується до відпустки. Разом з чоловіком вони за традицією летять відпочивати в Мексику.