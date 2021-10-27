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Голлівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурами

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Середа 27 жовтня 2021 21:22
Голлівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурами Шерон Стоун, Джуліанна Мур, Джейн Фонда (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

У сучасному світі складно здивувати когось своїм молодим зовнішнім виглядом. На подіуми нарівні з юними красунями виходять легендарні моделі 90-х, а в спокусливих фотосесіях для глянцю знімаються зірки всіх поколінь.

Але все ж деяким актрисам це вдається! Пропонуємо топ-5 голлівудських красунь за 60, які захоплюють ідеальними тілами.

Шерон Стоун, 63 роки

Шерон Стоун 63, але в її блозі все ще маса фото в облягаючих сукнях і навіть бікіні. Зірка "Основного інстинкту" як і раніше струнка і прекрасна. Підтягнута фігура актриси надихає шанувальників бути активними і піклуватися про своє тіло, як і заповідає кінодіва.

Голлівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурамиГоллівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурами

Шерон Стоун, як і раніше, секс-символ (фото: instagram.com/sharonstone)

Джуліанна Мур, 60 років

Ще одна актриса, що в кожному інтерв'ю відповідає на питання про секрети молодості. Джуліанна нічого не приховує: свою ідеальну білу шкіру вона ретельно захищає від сонця, а тіло тримає в тонусі за допомогою йоги і пілатесу. Зірка вважає за краще їсти маленькими порціями кілька разів на день.

Голлівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурамиГоллівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурами

Джуліанна Мур обожнює йогу (фото: instagram.com/juliannemoore)

Мішель Пфайффер, 63 роки

Чергова зразкової краси голлівудська блондинка, яка може дозволити собі будь-яке вбрання. Мішель вважає головним секретом своєї краси ранній відхід до сну і ранній підйом. Також Пфайффер давно випробувала палеодієту. В її раціоні немає оброблених продуктів, бобових і солодощів. Актриса п'є багато води і обожнює матчу.

Голлівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурамиГоллівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурамиПфайффер стежить за харчуванням (фото: instagram.com/michellepfeifferofficial)

Джейн Фонда, 83

Зрозуміло, головний секрет підтягнутої фігури "мами аеробіки", як називають Джейн - фізичні вправи, якими вона з молодості надихає шанувальників. "Яке б тренування ви не проводили, воно повинно включати в себе три кити для здоров'я і підтягнутої фігури: аеробіку, силові вправи і розтяжку", - радить зірка. Що стосується харчування, на її тарілці є їжа всіх кольорів веселки, а з напоїв вона віддає перевагу трав'яним чаям і воді.

Голлівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурамиГоллівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурамиДжейн Фонда відмовилася від кави та алкоголю (фото: instagram.com/janefonda)

Сьюзан Сарандон, 75

"Я не курю, не п'ю алкоголь (келих вина не береться до уваги). Ще дуже важливо добре зволожувати шкіру і пити багато води. Все просто, я не роблю нічого особливого і витонченого", - каже Сьюзан, яка в свої 75 виглядає відмінно і просто світиться енергією. Але все ж найголовніший секрет оскароносної діви в іншому. "Внутрішньо я відчуваю себе набагато молодше, і це відбивається на зовнішності", - зізнається життєрадісна актриса.

Голлівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурамиГоллівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурамиСьюзан відчуває себе молодою (фото: instagram.com/susansarandon)

Раніше ми писали, хто з акторів погубив свою кар'єру через скандали.

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