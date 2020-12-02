В голові не вкладається: Ольга Сумська відреагувала на скандал з фотографом Ктиторчуком

Українська актриса розповіла, що фотограф пропонував їй знятися у нього голою

Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Стало відомо про вчинення з його боку розпусних дій стосовно 17-річної дівчини. А тепер спливли подробиці про зґвалтування 12-річної дівчинки і інших постраждалих. Заслужена артистка України Ольга Сумська відреагувала на кричущу ситуацію.

Вона розповіла, що колись Ктиторчук пропонував їй знятися у нього оголеною, але вона не погодилася. У програмі "Зоряний шлях" зірка повідомила, що вже тоді запідозрила у фотографа тягу до фотографій у стилі "ню".

"Він фотографував багатьох наших оголених зірок. Але я якось не наважилась і слава Богу. Але я ще тоді зазначила, що він небайдужий до оголеного формату. Я бачила, що у нього знімаються юні дівчата і ще тоді подумала, як же вони погоджуються. А тут він знімав порно з неповнолітніми дітьми. Я не знаю нюансів, але в голові просто не вкладається", - розповіла актриса театру і кіно.

Зараз слідство по фотографу триває, суд обрав йому міру запобіжного заходу два місяці за ґратами без права внести заставу.

Нагадаємо, що Ктиторчук підозрюється в розпусних діях щодо 15-річної Каті. Інцидент стався в жовтні 2020 року в Шевченківському районі столиці. Фотограф чіплявся до дівчинки в мікроавтобусі Mercedes Vito своєї цивільної дружини.

У квітні 2020 року чоловік перебував у фотостудії "АРТ Братислава" разом з 12-річною Оленою. Він зняв з неї одяг і вчинив статевий акт. Це поліція розцінює як зґвалтування неповнолітньої.

У жовтні 2019 року в р. Українка Обухівського району Київської області в мікроавтобусі фотографа виявилася 15-річна дівчинка Іра. Ктиторчук почав її роздягати, всупереч проханню не робити цього, і також здійснив з нею статевий акт.

Нагадаємо, одна з жертв фотографа-ґвалтівника розповіла свою історію. Ктиторчук її зґвалтував, коли їй було 17 років.