Гонитва за холостячкою: Ксенія Мішина заінтригувала фанатів "страшним" відео

Ксенія Мішина спровокувала гучне обговорення свого нового відео

Українська актриса і головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина опублікувала до Хелловіну новий ролик. За сюжетом, дівчина-медик рятується від переслідувача. Знаменитість поділилася відеороликом на своїй сторінці в Instagram.

Як розповідає сама актриса, ролик був знятий буквально за обідню перерву.

"Давно мріяла знятися в хоррорі... У підсумку зняла сама, точніше в парі з Олександром Піскуновим – кращий оператор... Отже: бюджет 0 грн, знімальний період: обідня перерва. Нагадайте, коли там пітчинг?!) А, і ще ж, придумаймо назву, є ідеї?)" – підписала ролик Мішина.

В коментарях шанувальники розділилися на три табори – хтось критикував експромт-ролик, хтось оцінив хорошу акторську роботу, а решта – цікавилися подробицями другого випуску шоу "Холостячка".

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Нагадаємо, що раніше закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом.

Також ми писали, що фанати назвали свою улюбленицю найкрасивішою холостячкою, після того, як Мішина показала стрункі ніжки в стильному костюмі.