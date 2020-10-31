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Гонитва за холостячкою: Ксенія Мішина заінтригувала фанатів "страшним" відео

Новость на русском → Субота 31 жовтня 2020 16:02
Гонитва за холостячкою: Ксенія Мішина заінтригувала фанатів "страшним" відео Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Анна Кисельова

Ксенія Мішина спровокувала гучне обговорення свого нового відео

Українська актриса і головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина опублікувала до Хелловіну новий ролик. За сюжетом, дівчина-медик рятується від переслідувача. Знаменитість поділилася відеороликом на своїй сторінці в Instagram.

Як розповідає сама актриса, ролик був знятий буквально за обідню перерву.

"Давно мріяла знятися в хоррорі... У підсумку зняла сама, точніше в парі з Олександром Піскуновим – кращий оператор... Отже: бюджет 0 грн, знімальний період: обідня перерва. Нагадайте, коли там пітчинг?!) А, і ще ж, придумаймо назву, є ідеї?)" – підписала ролик Мішина.

В коментарях шанувальники розділилися на три табори – хтось критикував експромт-ролик, хтось оцінив хорошу акторську роботу, а решта – цікавилися подробицями другого випуску шоу "Холостячка".

  • Це я так недавно від консультантів "Ельдорадо" тікав... Точнісінько. Ті ще кровосісі...
  • Що за маячня.
  • Сліпа на будівництві.
  • Психлікарня на узліссі.
  • Лікар біжить від клятви Гіппократа.
  • Гонитва за холостячкою.
  • Ого мені самій страшно. Це серіал або фільм??
  • Як знімали "Сімейні мелодрами".
  • Комусь пора в крісло режисера.
  • "Холостячка" – фінал "Судний день".
  • Рвана рукавичка.
  • Небезпечне побачення. Задумка прикольна.
  • Ксюша, ви так постійно посміхаєтеся у "Холостячці". Скажіть: щиро чи з поваги?

Нагадаємо, що раніше закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом.

Також ми писали, що фанати назвали свою улюбленицю найкрасивішою холостячкою, після того, як Мішина показала стрункі ніжки в стильному костюмі.

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