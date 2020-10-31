Гонитва за холостячкою: Ксенія Мішина заінтригувала фанатів "страшним" відео
Ксенія Мішина спровокувала гучне обговорення свого нового відео
Українська актриса і головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина опублікувала до Хелловіну новий ролик. За сюжетом, дівчина-медик рятується від переслідувача. Знаменитість поділилася відеороликом на своїй сторінці в Instagram.
Як розповідає сама актриса, ролик був знятий буквально за обідню перерву.
"Давно мріяла знятися в хоррорі... У підсумку зняла сама, точніше в парі з Олександром Піскуновим – кращий оператор... Отже: бюджет 0 грн, знімальний період: обідня перерва. Нагадайте, коли там пітчинг?!) А, і ще ж, придумаймо назву, є ідеї?)" – підписала ролик Мішина.
В коментарях шанувальники розділилися на три табори – хтось критикував експромт-ролик, хтось оцінив хорошу акторську роботу, а решта – цікавилися подробицями другого випуску шоу "Холостячка".
- Це я так недавно від консультантів "Ельдорадо" тікав... Точнісінько. Ті ще кровосісі...
- Що за маячня.
- Сліпа на будівництві.
- Психлікарня на узліссі.
- Лікар біжить від клятви Гіппократа.
- Гонитва за холостячкою.
- Ого мені самій страшно. Це серіал або фільм??
- Як знімали "Сімейні мелодрами".
- Комусь пора в крісло режисера.
- "Холостячка" – фінал "Судний день".
- Рвана рукавичка.
- Небезпечне побачення. Задумка прикольна.
- Ксюша, ви так постійно посміхаєтеся у "Холостячці". Скажіть: щиро чи з поваги?
Нагадаємо, що раніше закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом.
Також ми писали, що фанати назвали свою улюбленицю найкрасивішою холостячкою, після того, як Мішина показала стрункі ніжки в стильному костюмі.