Вона набагато старше: чоловік Аліни Гросу пішов до іншої через півроку після весілля

Співачка вперше відверто розповіла про розлучення з чоловіком і його причини

Молода співачка Аліна Гросу минулого літа зіграла пишне і гучне весілля з російським бізнесменом Олександром Комковим. Проте всього через півроку вони почали жити окремо - чоловік 25-річної артистки пішов до іншої жінки. В інтерв'ю "Світському життю" вона вперше поділилася подробицями свого розлучення і розповіла, як усе сталося.

За словами Аліни, 22 грудня 2019 року вона приїхала з концерту і почула від коханого пропозицію пожити окремо. При цьому чоловік їй чесно зізнався, що йому сподобалася інша жінка, і він хотів би відносин з нею. Жило подружжя у Москві в квартирі, яку подарували батьки чоловіка з нагоди одруження.

"Я знаю, хто це. Спасибі йому, що він мені сказав чесно. Вона набагато старше його. Але вона відправила його від себе десь через два-три тижні. Хотів з нею спробувати якісь стосунки, але у них не вийшло. Я кажу: "Почекай, ти свій вибір зробив, ти мене не будеш туди-сюди як бумеранг". Звичайно, винні двоє, і якщо він захотів чогось нового, значить, щось дійсно йому не подобалося в мені. Він мені казав: "Я тебе ніколи не любив". Це вже потім були дуже брудні розмови. А потім він сміється і каже: "У мене кожна наступна багатша, ніж попередня". І якось для мене все прояснилося", - поділилася артистка.

Гросу зізналася, що її батьки з самого початку радили не поспішати з весіллям з Комковим і добре подумати. Так, тато дівчини був переконаний, що відносини триватимуть не більше року.

Так і вийшло - при цьому Аліна довго не наважувалася розповісти батькам про розрив і зробила це лише через півтора місяці після рішення. Зараз вони з Олександром офіційно розлучені. Співачці дуже сумно через це, адже вона завжди мріяла вийти заміж один раз на все життя.

"Я не хотіла, щоб мені щось говорили. Мені було дуже боляче говорити їм, що не склалося. Мені було соромно. Мене виховували так, що повинен бути один чоловік на все життя. Вони і самі намагалися, щоб у нас все було добре. Але не всі в родині знають, я бабусі до сих пір не можу сказати, тому що у нас так не прийнято. Просто шкода, що так все вийшло. Шкода, що перший шлюб, а я сподівалася, що він буде першим і останнім, ось так закінчився", - розповіла Гросу.

Шлюб Аліни Гросу з Олександром Комковим не протривав і року (фото: прес-служба співачки)

Співачка також зазначила, що ніяких майнових спорів у них з колишнім чоловіком не було.

Нагадаємо, Аліна Гросу вперше після розлучення з'явилася в білій сукні.

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