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Горбунов і Осадча без макіяжу посадили сина за кермо і показали образи у вишиванках в Туреччині

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Туреччина, Неділя 01 серпня 2021 19:32
Горбунов і Осадча без макіяжу посадили сина за кермо і показали образи у вишиванках в Туреччині Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча і Юрій Горбунов разом з сином Ванею полетіли у відпустку до Туреччини. Вагітна ведуча продуктивно працює і намагається не менш інтернсивно відпочивати, показуючи щасливі кадри сімейного відпустки на сторінці в соцмережі. Пару встигла зробити чимало спільних щасливих фото, але шанувальники кожен раз із захопленням чекають чергову порцію романтики від ведучих. Крім того, пара стала показувати обличчя свого синочка, якого давно ховала, а фоловери переконалися, що хлопчик схожий на тата.

Так, Юрій запостив у Instagram фото щасливої родини в авто.

Катя позує в машині без макіяжу, максимально природна і усміхнена. Вона одягла романтичну сукню в клітку з ліфом-резинкою і відкритою лінією плечей і декольте,вбрання підкреслило животик майбутньої мами. На шиї – кілька ниток перлів, адже в цьому сезоні вітається багатошаровість.

Юрій сів за кермо, а на руках у нього розташувався маленький Ваня, який тримається за баранку і допомагає татові.

Горбунов і Осадча без макіяжу посадили сина за кермо і показали образи у вишиванках в Туреччині

Юрій і Катя покаталися на авто з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Море морем, а на обід - за розкладом!"- розповів про свій курортний графік ведучий.

Шанувальники побажали парі гарного відпочинку і залишили коментарі під постом.

  • Маму потрібно годувати
  • Юра, ви молодець справжній чоловік!
  • Відмінного відпочинку
  • Катя! Ви з Юрою зовсім інша людина-жінка-дівчинка

У Stories ведучий показав більше кадрів з Туреччини. Наприклад, на одному зі знімків вони з Катею позують в білосніжних вишиванках на фоні моря.

Горбунов і Осадча без макіяжу посадили сина за кермо і показали образи у вишиванках в Туреччині

Юрій і Катя позували у вишиванках на пляжі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

На іншому - маленький Ваня з цікавістю розглядає величезний джип, а на третьому Юрій застиг перед величезною тарілкою з екзотичними фруктами.

Горбунов і Осадча без макіяжу посадили сина за кермо і показали образи у вишиванках в Туреччині

Горбунов і Осадча без макіяжу посадили сина за кермо і показали образи у вишиванках в Туреччині

Юрій показав знімки сина і свій турецький обід (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча розсекретила своє меню у відпустці.

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