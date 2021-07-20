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Горбунов показав обличчя сина і розкрив їх спільну таємницю: "поки мама не бачить"

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Вівторок 20 липня 2021 14:32
Горбунов показав обличчя сина і розкрив їх спільну таємницю: "поки мама не бачить" Катя Осадча з чоловіком і сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов довго ховали обличчя сина Івана від громадськості. Якось Юрій пояснив, що не хоче виставляти знімки малюка без його згоди і усвідомленого рішення показатися публіці. Тоді ж він зізнався, що Ваня схожий на нього в дитинстві. Але, швидше за все, він піде зростом в маму. Схоже, час явити хлопчика громадськості прийшов.

Так, Юрій запостив спільне фото з Ванею в Instagram.

Ведучий показав селфі з сином з ресторану. Хлопчик захоплено розправляється зі шматочком піци, поки тато знімає його і себе.

"Вечірній візит з Іваном на піцу! Покі мама на роботі та не бачить", - розсекретив свій похід в заклад з сином за відсутності мами Юрій.

Горбунов показав обличчя сина і розкрив їх спільну таємницю: &quot;поки мама не бачить&quot;

Юрій сходив з сином поїсти піцу потайки від Каті (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники ведучого відреагувала на милий знімок тата і сина. Вони помітили схожість хлопчика і його зіркового батька, а також запевнили – іноді можна побалувати себе смачненьким без докорів сумління.

  • Тато вам не мама, з татом можна все. З пісні слів не викинеш
  • Ваня - татова копія
  • Шикарно
  • Такий вже тато!
  • Ой, ну копія тато, симпатюля
  • Іван - татів синок
  • Нарешті побачили Ваню, копія Юрія
  • Татова копія, ще треба мамину копію
  • Молодці!

До слова, Юрій також повідомив, що щаслива сім'я разом з вагітною Катею Осадчою вирушила на спільний фотосет, а пізніше розповів, що разом з дружиною їздив на планове УЗД і на доказ надав кумедне селфі.

Горбунов показав обличчя сина і розкрив їх спільну таємницю: &quot;поки мама не бачить&quot;

Юрій і Катя з'їздили на УЗД (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поки Катя на роботі, Юрій та Іван встигли відвідати супермаркет і зробити покупки.

До слова, шанувальники Каті та Юрія вважають, що ведуча чекає дівчинку, хоч пара поки не розсекретила стать майбутнього малюка.

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