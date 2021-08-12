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Горбунов сходив з вагітною Осадчою на УЗД: миле фото

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Четвер 12 серпня 2021 12:32
Горбунов сходив з вагітною Осадчою на УЗД: миле фото Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Знамените подружжя Юрій Горбунов і Катя Осадча чекають поповнення в родині - у них незабаром має народитися друга спільна дитина. Стать малюка вони поки що приховують. Зате щасливий телеведучий побував разом з коханою на плановому УЗД і поділився радістю з шанувальниками.

У розділі сторіс свого Instagram Юрій поділився милим селфі з вагітною дружиною прямо з лікарняної кушетки.

Для походу до лікаря Катя вибрала синій в білий горошок наряд. При цьому ведуча обійшлася без макіяжу і не стала вкладати волосся. Вона зворушливо тримає на руку чоловіка, який в чорній сорочці приліг на кушетку поруч з коханою.

Майбутні батьки щасливо посміхаються - адже вони побачили свого малюка.

"Разом на УЗД", - підписав знімок Горбунов.

Горбунов сходив з вагітною Осадчою на УЗД: миле фото

Юрій Горбунов підтримав вагітну дружину під час УЗД (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пізніше шоумен також поділився кадром з їхнім сином Іваном - хлопчик зображений спиною на тлі софітів. Фото було зроблено під час фотосесії, як зазначив Юрій. Нагадаємо, що зоряна пара досі не показує публіці обличчя сина і завжди знімає його спиною або збоку.

Горбунов сходив з вагітною Осадчою на УЗД: миле фото

Горбунов заінтригував бекстейдж кадром з фотосету з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Вагітна Осадча показала, як переносить спекотну погоду - вона опублікувала кадр з басейну, на якому сперлася руками об бортик і блаженно закрила очі.

Горбунов сходив з вагітною Осадчою на УЗД: миле фото

Вагітна Катя Осадча порелаксувала в басейні (фото: instagram.com/kosadcha)

"Єдиний варіант перенести спеку в моєму стані", - зізналася телезірка.

Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча з сином відпочила в Туреччині, де вигуляла кілька купальників і засвітила помітно кругленький животик.

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