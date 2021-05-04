Горбунов повів вагітну Осадчу в гори: яскраві фото

Катя Осадча, яка нещодавно зізналася, що знову вагітна , відпочиває в теплій Туреччині разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та їхнім синочком Іваном. Сімейство багато часу проводить на яхті, вивчаючи мальовничі околиці, купаючись і загоряючи. не забувають вони і про більш активний відпочинок - так, разом з малюком пара сходила на прогулянку в гори.

Яскравими і атмосферними кадрами Катя і Юрій поділилися в Instagram .

Для променаду Осадча вибрала зручний і красивий наряд - ніжно-рожеві шорти і сорочку з довгим рукавом. Вона доповнила лук білими кедами і сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала в пучок.

Горбунов опублікував миле фото з вагітною дружиною - він за руку веде її по гірській стежці.

"А ми підем,в далекі гори..."- креативно підписав знімок ведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Туреччині (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча також виклала кілька знімків, зроблених на вершині гори. Теледіва ефектно позувала на тлі блакитного моря, що розкинулося внизу.

"Тут колись була Греція - старовинне місто Лорен, від нього залишилася тільки фортеця. Тепер звідси до Греції дві години морем, але через обмеження, поки вона далі ніж хотілось би", - розповіла Катя.

Катя Осадча прогулялася в гори (фото: instagram.com/kosadcha)

Її чоловік в розділі сторіз виклав ще й жаркий кадр з коханою, на якому вони загоряють на палубі яхти в чорних купальних костюмах. При цьому задоволена парочка лежить в невеликому надувному басейні.

Катя Осадча і Юрій Горбунов загоряють на яхті в Туреччині (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі оцінили красу на фото і закликали Юрія берегти дружину.

Дуже гарні фото

Шикарний вигляд. Катя супер

Юрій Горбунов, навіщо ж ведете вагітну дружину в гори? А якщо спіткнеться?

Краса

Дуже романтично

Які щасливі

Бережіть її.

Красиві

Ви неймовірні. Щастя вам! І здорових діточок!

Нагадаємо, що для Каті Осадчої це третя вагітність. У неї є 18-річний син від першого шлюбу, а з Юрієм Горбуновим вони виховують 4-річного синочка Івана.