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Гаряча парочка: Емілі Ратаковскі показала відверті домашні фото з чоловіком

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США, П'ятниця 28 травня 2021 22:27
Гаряча парочка: Емілі Ратаковскі показала відверті домашні фото з чоловіком Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі обожнює бути відвертою зі своїми фоловерами. І це стосується не тільки спокусливих луків.

Новий пост модель присвятила спогадам про перші дні вагітності, показавши гарячі фото зі своїм чоловіком.

Емілі і Себастьян зняті у дворі свого будинку. Вони пристрасно обіймаються і цілуються, лежачи на траві. Сама модель одягнена в червону сукню з відкритою спиною. Втім, чоловік дівчини постарався, щоб її розкішні сідниці також було видно. У ті часи Емілі ще експериментувала з відтінком волосся. А тому постала в образі блондинки, що тільки додало луку гарячу нотку. А ось щеня на задньому тлі - кумедну.

Гаряча парочка: Емілі Ратаковскі показала відверті домашні фото з чоловіком

Гаряча парочка: Емілі Ратаковскі показала відверті домашні фото з чоловікомЕмілі Ратаковскі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

"Була повністю вагітна тут, але не знала про це", - написала дівчина. "Якби ти ще не була, як раз могла б зробити це...", "Фотограф: може, мені піти?", "Хто зробив це фото?", "Можливо, це був момент зачаття", " Тепер всі знають, як ти завагітніла!", - тут же відгукнулися послідовувачі, яких відверті фото явно не залишили байдужими.

Раніше модель показала, як носити брючний костюм цього літа.

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