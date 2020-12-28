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Гаряча парочка: Ешлі Грем порадувала рідкісними домашніми фото з коханим чоловіком

Новость на русском → США, Понеділок 28 грудня 2020 22:22
Гаряча парочка: Ешлі Грем порадувала рідкісними домашніми фото з коханим чоловіком Ешлі Грем з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем останнім часом проводить багато часу в мережі Instagram. Дівчина складає святкові луки, демонструє гарячі образи для пишнотілих красунь, а також радує новими фото з сином, якому незабаром виповниться рік. А ось знімків з коханим чоловіком стало вкрай мало. Мабуть, тому, що Джастін Ервін сам часто виступає фотографом своєї дружини. І ось Грем вирішила виправити цю ситуацію.

Гаряча парочка: Ешлі Грем порадувала рідкісними домашніми фото з коханим чоловіком

Нове відео з чоловіком (фото: скрін instagram.com/ashleygraham)

Ешлі запостила у своїх сторіз відео, де вона ніжно цілує чоловіка. Ролик вийшов коротким, але повним почуттів. Джастін і Ешлі виглядають неймовірно щасливими і задоволеними один одним. По всій видмости, турботи про малюка тільки згуртували пару.

Гаряча парочка: Ешлі Грем порадувала рідкісними домашніми фото з коханим чоловікомГаряча парочка: Ешлі Грем порадувала рідкісними домашніми фото з коханим чоловікомГаряча парочка: Ешлі Грем порадувала рідкісними домашніми фото з коханим чоловікомМодель з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, Ешлі і Джастін познайомилися багато років тому. Вперше пара зустрілася в церкві, оскільки обидва дуже релігійні. Через деякий час модель і відеооператор зрозуміли, що їх об'єднує щось більше, ніж віра і спільні інтереси (наприклад, обидва обожнюють спорт і йогу). Вже через рік пара зіграла весілля – в цьому році вони відзначили 10-річчя спільного життя. А в минулому році вони оголосили світові про народження первістка, якого назвали Айзек Менелік Джованні.

Раніше ми писали, що модель заворожила своїм розкішним тілом, підібравши максимально спокусливий зимовий образ.

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