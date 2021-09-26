ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гаряча! Брежнєва засвітила розкішний бюст крупним планом і викликала фурор в мережі

Новость на русском →
Неділя 26 вересня 2021 19:05
Гаряча! Брежнєва засвітила розкішний бюст крупним планом і викликала фурор в мережі Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Styler

Віра Брежнєва - володарка стрункої фігури і точених форм. Вона не приховує, що за цим криється величезна робота над собою: співачка займається спортом, правильно харчується і практично не вживає алкоголь, відмовилася від цукру і намагається повноцінно відпочивати і відновлювати сили під час ретритів. Не дивно, то у сексапільної екс-віагрянки чимало шанувальників, які регулярно роблять щирі компліменти її зовнішності.

Так, Брежнєва запостила в Instagram кілька спокусливих кадрів, на одному з яких можна розглянути її бюст крупним планом.

Співачка позує в яскраво-червоному шовковому платті на тонких бретелях з глибоким декольте і вирізом – її шию прикрашає велике кольє-чокер з каменів. На пальцях -кілька золотих каблучок. Вона гладко поклала біляві локони і зробила легкий макіяж в природних тонах.

"Піднімаю настрій яскравими фарбами і прикрасами. Які у вас плани на цю неділю?"- поцікавилася Віра у підписників.

Гаряча! Брежнєва засвітила розкішний бюст крупним планом і викликала фурор в мережі

Гаряча! Брежнєва засвітила розкішний бюст крупним планом і викликала фурор в мережі

Віра Брежнєва підкорила розкішним луком (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники з радістю відгукнулися і ділилися не тільки плнами, але і залишали компліменти для зірок.

  • Красуня! Як завжди!
  • Шикарна Віра
  • Леді в червоному
  • Краса! Натхнення для чоловіків і жінок! Браво!
  • Незрівнянна
  • Гаряча
  • Вау, яка фігура
  • Вогненний вогонь!
  • Сліпуче
  • Віра, ви прекрасні

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва подражнила шанувальників жарким відео з душа.

Читайте LITE в Google News
Віра Брежнєва
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою
Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою