Гаряча! Брежнєва засвітила розкішний бюст крупним планом і викликала фурор в мережі

Віра Брежнєва - володарка стрункої фігури і точених форм. Вона не приховує, що за цим криється величезна робота над собою : співачка займається спортом, правильно харчується і практично не вживає алкоголь, відмовилася від цукру і намагається повноцінно відпочивати і відновлювати сили під час ретритів. Не дивно, то у сексапільної екс-віагрянки чимало шанувальників, які регулярно роблять щирі компліменти її зовнішності.

Так, Брежнєва запостила в Instagram кілька спокусливих кадрів, на одному з яких можна розглянути її бюст крупним планом.

Співачка позує в яскраво-червоному шовковому платті на тонких бретелях з глибоким декольте і вирізом – її шию прикрашає велике кольє-чокер з каменів. На пальцях -кілька золотих каблучок. Вона гладко поклала біляві локони і зробила легкий макіяж в природних тонах.

"Піднімаю настрій яскравими фарбами і прикрасами. Які у вас плани на цю неділю?"- поцікавилася Віра у підписників.

Віра Брежнєва підкорила розкішним луком (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники з радістю відгукнулися і ділилися не тільки плнами, але і залишали компліменти для зірок.