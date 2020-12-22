ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гаряча екс-патрульна з Києва перетворилася на зухвалу сеньориту і показала яскраве відео

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 20:32
Гаряча екс-патрульна з Києва перетворилася на зухвалу сеньориту і показала яскраве відео IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)
Автор: Lite

Українська сеньйорита - співачка IKSTINA презентувала пристрасний кліп на свою нову пісню "Hola", в якій ілюструє історію про дівочий простір, драйв, вибір бути такою, якою дівчина хоче, і робити те, що їй подобається.

Гаряча екс-патрульна з Києва перетворилася на зухвалу сеньориту і показала яскраве відео

IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)

Кліп на композицію "Hola" - наймасштабніша відео робота співачки. Підготовка до зйомок тривала кілька місяців.

“Мені вдалось зібрати дуже круту команду. До створення кліпу було залучено понад 20 осіб. В якийсь момент під час зйомок я подумала: вау, всі ці люди сьогодні тут, щоб допомогти мені створити крутий продукт”, - пояснює співачка.

Гаряча екс-патрульна з Києва перетворилася на зухвалу сеньориту і показала яскраве відео

IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)

Останній тиждень перед зйомками були присвячені вивченню хореографії: тренування кожного дня по декілька годин.

"Коли я записала цю пісню в студії, дуже чітко уявила візуальну сторону - це мала бути легка, але трохи зухвала дівоча історія із танцями. Хореографія стала для мене неабияким викликом, адже я мала танцювати на рівні з професійним балетом", - додає IKSTINA.

Гаряча екс-патрульна з Києва перетворилася на зухвалу сеньориту і показала яскраве відео

IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)

Зйомки кліпу проходили в Києві і тривали майже добу. Першою локацією став вертолітний майданчик на даху 32 поверхового будинку, а другою - візуалізація нічного клубу: ніч, сцена, неонові вогні, а посилити зухвалі образи допомогли автомобілі Tesla.

"Ми хотіли показати простір, тому обрали вертолітний майданчик. Але не розрахували, що на висоті 32 поверху буде так холодно… Коли я побачила вже готову локацію з автомобілями Tesla Model Х, неоновим світлом, димом, неймовірними дівчатами, які танцювали разом зі мною - відчула себе на зйомках фільму "Форсаж", - коментує IKSTINA і обіцяє вже незабаром порадувати новими танцювальними треками.

IKSTINA випустила новий кліп

Цікаво, що після отримання диплому про вищу освіту (вона юрист-міжнародник, а ще перекладач з іспанської мови) дівчина працювала... в патрульній поліції і в Міністерстві юстиції.

Гаряча екс-патрульна з Києва перетворилася на зухвалу сеньориту і показала яскраве відео

IKSTINA (фото: instagram.com/ikstina.official)

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук здивував усіх напередодні жорсткого карантину.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик викликала захват стильним образом total white.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу музыка
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Близько 9 тисяч випадків COVID на день: прогноз НАН на наступні два тижні
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Близько 9 тисяч випадків COVID на день: прогноз НАН на наступні два тижні