Гаряча ковбойша: дочка Брежнєвої в повітряному міні спокусила красою серед прерій

Старшій дочці Віри Брежнєвої, Соні Кіперман, в кінці березня виповнилося 20 років! З такої нагоди вся велика сім'я жіночим колективом вирушила відпочивати в Дубаї. Соня балувала користувачів мережі фото в бікіні і збирала щедрий урожай компліментів. Після веселого сімейної відпустки дівчина повернулася в США, де вчитися і живе, і влаштувала атмосферний фотосет в ковбойському стилі.

На сторінці юної красуні в Instagram вона запостила фотосет в спокусливому образі прямо серед прерій.

Соня вбралася в легку рожеву пікантну сукню-міні з кокетливою спідницею і відкритою спиною. Вбрання підкреслило хвилюючі вигини дівчата і допомогло їй блиснути стрункими ніжками в масивных чорних шкіряних чоботях.

До речі, плаття обійшлося красуні приблизно в 4350 грн (11 900 рублів), і належить воно російському бренду Myséasons. Речі цієї марки носить і зіркова мама Соні – Віра Брежнєва.

Соня покрасувалася в ніжному вбранні на тлі мальовиничих пейзажів (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"Принцеса наїзниця", - охарактеризувала себе Соня в підписі під фотосетом. "Натуральна краса", - залишила коментар мама дівчини.

В коментарях фолловери відзначили красу дочки знаменитості.