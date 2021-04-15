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Гаряча ковбойша: дочка Брежнєвої в повітряному міні спокусила красою серед прерій

Новость на русском → США, Четвер 15 квітня 2021 21:57
Гаряча ковбойша: дочка Брежнєвої в повітряному міні спокусила красою серед прерій Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Старшій дочці Віри Брежнєвої, Соні Кіперман, в кінці березня виповнилося 20 років! З такої нагоди вся велика сім'я жіночим колективом вирушила відпочивати в Дубаї. Соня балувала користувачів мережі фото в бікіні і збирала щедрий урожай компліментів. Після веселого сімейної відпустки дівчина повернулася в США, де вчитися і живе, і влаштувала атмосферний фотосет в ковбойському стилі.

На сторінці юної красуні в Instagram вона запостила фотосет в спокусливому образі прямо серед прерій.

Соня вбралася в легку рожеву пікантну сукню-міні з кокетливою спідницею і відкритою спиною. Вбрання підкреслило хвилюючі вигини дівчата і допомогло їй блиснути стрункими ніжками в масивных чорних шкіряних чоботях.

До речі, плаття обійшлося красуні приблизно в 4350 грн (11 900 рублів), і належить воно російському бренду Myséasons. Речі цієї марки носить і зіркова мама Соні – Віра Брежнєва.

Гаряча ковбойша: дочка Брежнєвої в повітряному міні спокусила красою серед прерій

Гаряча ковбойша: дочка Брежнєвої в повітряному міні спокусила красою серед прерій

Гаряча ковбойша: дочка Брежнєвої в повітряному міні спокусила красою серед прерій

Гаряча ковбойша: дочка Брежнєвої в повітряному міні спокусила красою серед прерій

Гаряча ковбойша: дочка Брежнєвої в повітряному міні спокусила красою серед прерій

Соня покрасувалася в ніжному вбранні на тлі мальовиничих пейзажів (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"Принцеса наїзниця", - охарактеризувала себе Соня в підписі під фотосетом. "Натуральна краса", - залишила коментар мама дівчини.

В коментарях фолловери відзначили красу дочки знаменитості.

  • Дуже красиво
  • Сонечка як завжди чарівна
  • Як мило
  • Красоточка
  • Ти богиня краси

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва і її старша дочка влаштували батл пляжних образів в ОАЕ і продемонстрували фігури в бікіні.

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