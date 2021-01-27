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Гаряча MARUV в бікіні влаштувала спеку в басейні з подружкою: шикарні тигриці

Новость на русском → Дубаї, Середа 27 січня 2021 15:35
Гаряча MARUV в бікіні влаштувала спеку в басейні з подружкою: шикарні тигриці MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Lite

MARUV (Анна Корсун) знаходиться в жаркому Дубаї, де відпочиває з чоловіком і не тільки. Співачка не змогла утриматися від провокаційних фотосетв і постійно балувала шанувальників відвертими кадрами. Так, перед поверненням додому вона вирішила подражнити фанів жарким фоосетом в басейні зі своєю подругою і танцівницею з шоу-балету Ольгою Бойко.

До слова, автором парочки пікантних кадрів, опублікованих в Instagram співачки, став її чоловік Олександр Корсун. На світлинах Ганна, яка підкреслить апетитні форми бікіні, еротично позує навпроти подруги в мікробікіні, дівчата у всій красі демонструють вигини своїх фігур.

"Цей пост, про мій офігенний відпочинок в цьому році. Бажаю всім так висіти, від усієї душі! Життя одне, кайфуйте!" - закликала зірка.

Гарячі кадри не на жарт розбурхали шанувальників Анни.

  • Як завжди надихаюче
  • Уууух, гарячі булочки
  • Солодка парочка
  • Ох шикарні тигриці
  • Краса яка
  • Воу-воу, як гаряче!
  • Захват
  • Вогонь, супер-супер красуня
  • Показала Дубаю, хто тут Королева арабських днів і ночей
  • Солодкі булочки

MARUV зупинилася в одному з найбільш популярних готелів ОАЕ. На його території розташовано чотири басейни, в одному з них гарячі подружки і влаштували фотосесію.

До речі, співачка дала жару на концерті російського екс-блогера і репера Моргенштерна. Вона показала свій тверк під його хіти на камеру.

До речі, MARUV "з вогником" прорекламувала комплект власного бренду.

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