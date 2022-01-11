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Гаряча штучка: Настя Каменських блиснула апетитними формами в "хижому" бікіні

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Тулум, Мексика, Вівторок 11 січня 2022 12:34
Гаряча штучка: Настя Каменських блиснула апетитними формами в "хижому" бікіні Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських проводить відпустку в улюбленій Мексиці - разом з чоловіком Потапом вона насолоджується пляжами і смачною їжею в Тулумі. Звичайно ж, співачка із задоволенням демонструє яскраві пляжні луки і ділиться одкровеннями.

На своїй сторінці в Instagram артистка похвалилася соковитими формами і незвичайним "хижим" нарядом.

Так, Настя позувала на пляжі на тлі яскраво-синього неба і лежачого на піску човна. На зірці - пікантне бікіні з леопардовим принтом, яке вона доповнила брюками вільного крою також з анімалістичним візерунком, на цей раз "зебра".

Свій ефектний образ Каменських доповнила чорним капелюхом і темними окулярами.

На одному з фото вона грайливо приспустила штани, оголивши похите стегно. Замість підпису зірка залишила лише кілька сердечок різних кольорів.

Гаряча штучка: Настя Каменських блиснула апетитними формами в &quot;хижому&quot; бікініГаряча штучка: Настя Каменських блиснула апетитними формами в &quot;хижому&quot; бікіні

Настя Каменських показала фігуру в оригінальному "хижому" вбранні на пляжі в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловери залишили компліменти Насті в коментарях, проте багатьом не сподобалася її манера високо натягувати плавки від купальника.

  • Красива жінка! Але ця пристрасть натягувати плавки на вуха псує все
  • Шикарна, але талії немає
  • Кайфова
  • Шикарна
  • Карколомна
  • Якщо є що показати то чому ні, класна, супер
  • Настя, класно виглядаєш
  • Упс... Штани знову з'їжджають
  • Пардон, але якісь невдалі фото. На якій частині тіла плавки тримаються?
  • Скоро труси на вуха натягувати будуть

Нагадаємо, раніше Настя Каменських без білизни в строкатому вбранні зважилася на одкровення в Мексиці.

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Настя Каменських
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