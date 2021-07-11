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Гаряча штучка: стильна Дорофєєва засвітила ідеальний прес і стрункі ніжки

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Неділя 11 липня 2021 19:06
Гаряча штучка: стильна Дорофєєва засвітила ідеальний прес і стрункі ніжки Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: RBC.UA

Надя Дорофєєва може похвалитися витонченою фігурою, яку вигідно демонструє в купальниках і стильних нарядах. Співачка приміряла спокусливий літній лук і підкорила стрункими формами.

Ефектні фото в міні артистка опублікувала в Instagram.

Надя позувала на камеру в трендовому костюмі з топа і міні-спідниці бежевого кольору з дрібним принтом. Актуальний літній образ вона доповнила білими кедами. Наряд ще більше підкреслив витончену фігуру виконавиці, а особливо її ідеальний прес і довгі стрункі ноги.

Локацією для зйомки Дорофєєва вибрала бетонну стіну з графіті і написами, до якої притулена металева драбина.

Гаряча штучка: стильна Дорофєєва засвітила ідеальний прес і стрункі ніжкиГаряча штучка: стильна Дорофєєва засвітила ідеальний прес і стрункі ніжкиГаряча штучка: стильна Дорофєєва засвітила ідеальний прес і стрункі ніжки

Надя Дорофєєва захопила трендовим літнім луком (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Як я полюбила літо", - підписала атмосферні кадри співачка.

Користувачі мережі невтомно захоплюються красою Наді і зізнаються їй у коханні в коментарях.

  • Краща
  • Богиня
  • Диво, не інакше
  • Шикарна
  • Неймовірна
  • Гаряча штучка
  • Наша літня дівчинка
  • А ми тебе любимо
  • Красива яка
  • Ти прекрасна як завжди
  • Дуже красиве фото.
  • Образ вау

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в бікіні спокусливо позувала в гамаку.

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