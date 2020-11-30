Гарячі і пікантні фото наймолодшої мільярдерки світу: дивіться і насолоджуйтеся!

Пропонуємо вам насолодитися фантастичними знімками мегапопулярної 23-річної моделі Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер – одна з найяскравіших представниць знаменитої династії Кардашьян-Дженнер, яка досягла успіху на багатьох поприщах. У свої 23 дівчина зуміла побудувати бізнес-імперію, очолити список молодих мільярдерів і стати найбільш високооплачуваною зіркою мережі. Але спочивати на лаврах не збирається, придумуючи все нові колаборації для своїх брендів і будуючи грандіозні плани.

Не менше шуму, ніж успіхи Дженнер в кар'єрі, наробили і її маніпуляції із зовнішністю. Розкішну інстадіву з пухкими губами і вражаючими формами насилу можна упізнати на підліткових фото. Кайлі змінила в зовнішності багато, якщо не сказати – все.

Тим не менш, за таке прагнення до досконалості її і люблять 200 мільйонів фоловерів. А вона у відповідь регулярно радує гарячим контентом, публікуючи відверті фото. На особливо хорошому рахунку у шанувальників кадри, де Кайлі позує у відвертих вбраннях. А приміряти їх дівчина любить як на спекотні зйомки, так і в офіс.

Ми зібрали найбільш провокаційні фото Дженнер, які в свій час просто підірвали Instagram. Милуємося!

Кайлі Дженнер підкорює своїми фото шанувальників з усього світу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер підірвала мережу гарячими фото в крихітному бікіні.

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