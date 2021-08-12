Гарячі сестрички: Кім Кардашьян поділилася відвертими фото з Кайлі Дженнер

Тут є знімки, зроблені в ранній юності, на яких Кайлі можна впізнати насилу. Дівчина практично повністю змінила обличчя і фігуру, щоб домогтися своєї знаменитої сьогодні зовнішності. Також Кім показала і кілька сучасних фото, зроблених під час відпочинку в басейні. Кайлі і Кім приміряли відверті купальники, які підкреслили їх форми. Сестри виглядають, як завжди, спокусливо і яскраво.

Кім Кардашян з Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Малятко Кайлі сьогодні відзначає 24-каратний золотий день народження!!! @kyliejenner, у тебе дійсно золоте серце і платинова душа! Я так пишаюся бути твоєю сестрою. Ти завжди залишаєшся такою вірною собі, і так чудово дивитися, як ти виростає кращою мамою. Святкую тебе сьогодні і завжди. Я тебе люблю", - написала розчулена старша сестра.