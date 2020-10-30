Гарячий рейнджер: Кайлі Дженнер у червоному латексі захопила апетитними формами
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Зірка готується до Хеллоуїну
Кайлі Дженнер - велика любителька вбиратися з приводу і без. А тому Хеллоуїн вона і зовсім пропустити не могла. Зірка вже почала демонструвати незвичайні образи, викладаючи в мережу ролики і фото. І новий лук просто підкорив її фанатів. Разом з подругами телезірка і бізнес-вумен перевтілилася у героїнь популярного американського серіалу "Могутні Рейнджери" (Power Rangers). Правда, в жіночому обличчі.