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Гарячий рейнджер: Кайлі Дженнер у червоному латексі захопила апетитними формами

Новость на русском → П'ятниця 30 жовтня 2020 19:33
Гарячий рейнджер: Кайлі Дженнер у червоному латексі захопила апетитними формами Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Зірка готується до Хеллоуїну

Кайлі Дженнер - велика любителька вбиратися з приводу і без. А тому Хеллоуїн вона і зовсім пропустити не могла. Зірка вже почала демонструвати незвичайні образи, викладаючи в мережу ролики і фото. І новий лук просто підкорив її фанатів. Разом з подругами телезірка і бізнес-вумен перевтілилася у героїнь популярного американського серіалу "Могутні Рейнджери" (Power Rangers). Правда, в жіночому обличчі.

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