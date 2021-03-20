Пишаюся собою: Сабіна Мусіна заявила про розлучення з Андрієм Трушковским

Українські блогери Сабіна Мусіна і Андрій Трушковський опублікували пости, де заявили про розлучення. Власниця мережі салонів краси G. Bar і бізнес-леді раніше натякала на те, що у пари не все гладко, але тепер прямо заявила про розрив з чоловіком.

"Сьогодні я розлучилася. Що я відчуваю? — вам напевно цікаво", - написала Мусіна і описала свої відчуття після не надто радісної події.

"Я відчуваю, що пишаюся собою і поважаю свій вибір, приймаючи в собі різне: і погане, і хороше. Я прощаю себе, тому що я маю право на свої особисті помилки. Я відчуваю, як особливо спокійно в моїй голові і так легко в моєму серці. Я відчуваю себе, і можу дозволити собі, ой мацю, як я довго до цього йшла, нікому нічого не доводити. Я відчуваю себе найщасливішою дівчинкою, адже мені є за що бути вдячною. За кожну спробу, кожну удачу і кожен провал", - написала бізнес-леді.

Вона зізналася, що відчуває особливу сміливість зізнатися в тому, що ні про що не шкодує, не втрачає віри і залишається відкритою і щирою. Сабіна переконана – попереду тільки хороше і неймовірні пригоди.

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"Я відчуваю, що скоро лицеміри, розлючені на весь світ люди, які насилу тримали маски, будуть не в тренді, як чатики viber. Я відчуваю, що ніхто і ніколи не позбавить мене віри в людей і любов. Я відчуваю, що все в моїх руках і навіть я", - оптимістично підсумувала Сабіна.

Трушковський також підвів підсумки шлюбу з Мусіною і розмістив в Instagram емоційний пост.

"Кінець. 13 місяців тому я вперше одружився, а сьогодні в останній раз розлучився! Я не хочу і не буду це коментувати, ніяк і ніде, це було, тепер цього немає. Мені є що згадати, є за що дякувати, більш того - є за що вибачитися! І все це я вже зробив", - коротко написав він.

Андрій висловився про розірвання шлюбу з Сабіною (фото: instagram.com/trushkovskiy)

Сабіна і Андрій вступили в шлюб 20 лютого 2020 року. Їх союз протримався трохи більше року.

Адрій Трушковський - блогер, власник сайтів Vklybe.tv і Main Cream, автор курсів про торгівлю криптовалютою.