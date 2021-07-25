Пишаюся тобою, моя любов: Оля Полякова похвалилася першим концертом дочки
Старша дочка Олі Полякової пішла по стопах мами - 16-річна Маша вже деякий час займається вокалом і навіть створила власну рок-групу під назвою "Шви". Днями колектив дав перший виступ, який викликав неднозначну реакцію в мережі.
Відео з першого концерту дочки горда мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Маша з хлопцями виступили в ресторані, запалюючи публіку. Для концерту юна рок-зірка вибрала ультракоротке чорне плаття і кеди. Свій образ вона доповнила чокером, сережками у вигляді хрестиків і насиченим макіяжем зі стрілками.
Вона виконала кілька авторських пісень, серед яких був і трек і лайливими словами: "та мені пох*й на твої поради, та мені пох*й".
Присутні відривалися і танцювали під пісні Маші - серед них і її мама, яка з'явилася на заході в жовтій сукні з анімалістичним принтом.
Полякова похвалила свою старшеньку і зазначила, що пишається нею.
"Маша перший раз виступає зі своєю групою. Маруся! Ти крута! Підірвала, порвала, підняла всіх, а це дуже складно з незнайомими піснями! Ти така трушна, запальничка, бунтарка! Ти енергійніше, голосистіше і відкритіше мене в твоєму віці (мені довелося багато років витратити на те, щоб прийняти себе і відкритися), а ти відразу така, як нерв, творча, пишеш музику, слова, саме таких артистів сьогодні час! Не слухай нікого, йди вперед, з досвідом прийде майстерність!!! А поки вчися і не зупиняйся, моя пташка! Пишаюся тобою, моя любов, моє життя, мій перший млинець і не грудкою!" - зворушливо написала зіркова мама.
Однак користувачі мережі не оцінили подібний виступ Маші і розкритикували її в пух і прах в коментарях.
- Може це комусь і подобається, але я таке б точно не слухала
- І мама і доця таке високе мистецтво несуть в маси...
- Дівчинка дуже хороша, але голосу на жаль немає
- Машенька, поміняй стиль музики або краще займися чимось іншим!
- О Боже, під чим вона?
- Вчитися співати їй ще довго. Поки це схоже на караоке п'яної молоді. Не захопив її спів! Швидше за все не твоє це, голос повинен бути вродженим!
- Талантом не назвеш: голосу немає, мат в піснях... на любителя.
- Який жах
- В караоке п'яні жінки і то краще співають, а вона просто кричить, і пісня маячня
- Це жах. Я розумію, що своїх діток потрібно підтримувати в будь-яких починаннях, що молодь завжди відрізняється у своїх вподобаннях від батьків. Але кожна дитина є дзеркалом батьків.... Мені було б соромно виставляти на загал це відео.
- Таким виступом хіба можна пишатися мамі? Що це було, це була пісня? Що за жанр, це заклик, протест? А матюкатися навіщо?
- Який кошмар. Що пісня, що виконання, що голос! Не в образу Олі
Нагадаємо, раніше Оля Полякова похвалилася довгими ногами і нарвалася на критику через фотошоп.