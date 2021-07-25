Пишаюся тобою, моя любов: Оля Полякова похвалилася першим концертом дочки

Старша дочка Олі Полякової пішла по стопах мами - 16-річна Маша вже деякий час займається вокалом і навіть створила власну рок-групу під назвою "Шви". Днями колектив дав перший виступ, який викликав неднозначну реакцію в мережі.

Маша з хлопцями виступили в ресторані, запалюючи публіку. Для концерту юна рок-зірка вибрала ультракоротке чорне плаття і кеди. Свій образ вона доповнила чокером, сережками у вигляді хрестиків і насиченим макіяжем зі стрілками.

Вона виконала кілька авторських пісень, серед яких був і трек і лайливими словами: "та мені пох*й на твої поради, та мені пох*й".

Присутні відривалися і танцювали під пісні Маші - серед них і її мама, яка з'явилася на заході в жовтій сукні з анімалістичним принтом.

Полякова похвалила свою старшеньку і зазначила, що пишається нею.

"Маша перший раз виступає зі своєю групою. Маруся! Ти крута! Підірвала, порвала, підняла всіх, а це дуже складно з незнайомими піснями! Ти така трушна, запальничка, бунтарка! Ти енергійніше, голосистіше і відкритіше мене в твоєму віці (мені довелося багато років витратити на те, щоб прийняти себе і відкритися), а ти відразу така, як нерв, творча, пишеш музику, слова, саме таких артистів сьогодні час! Не слухай нікого, йди вперед, з досвідом прийде майстерність!!! А поки вчися і не зупиняйся, моя пташка! Пишаюся тобою, моя любов, моє життя, мій перший млинець і не грудкою!" - зворушливо написала зіркова мама.

Однак користувачі мережі не оцінили подібний виступ Маші і розкритикували її в пух і прах в коментарях.