"Готичну" дочку Полякової порівняли з Леді Гагою
Маша Полякова не раз чула, що вона як дві краплі схожа на свою зіркову маму Олю Полякову. Дівчина може похвалитися високим ростом і нескінченними ногами. З мамою вони часто потроюють на відпочинку битву купальників, а дочка артистки навіть може запозичити мамин бікіні. Дівчина вирішила піти по стопах Королеви ночі і також пов'язати життя з музикою - у неї навіть є власний рок-гурт. Разом з вибором музичного напрямку змінився і стиль Маші.
Так, вона показала атмосферний готичний лук на новому фото в Instagram.
Маша позувала у вільній білій футболці з принтом і портупеї. Дівчина зробила яскравий макіяж з довгими стрілками і виділила губи соковитою ягідної помадою. В якості аксесуарів - сережки у вигляді хрестів. Маша дивиться в сторону і на знімку відображена в профіль.
"Придумайте підпис під цю фотку", – запропонувала дівчина.
Маша Полякова показала атмосферний кадр (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Фолловери дочки співачки навперебій почали вправлятися в дотепності і залишати кумедні підписи під фото дівчини. Також її порівняли з Леді Гагою і не упустили можливість спокутувати в компліментах.
- Як і завжди нереальна
- Готика і бароко змішані стилі
- Королева
- Забула щось вдома, але вже вийшла
- Леді Гага
- Маруся, ти прекрасна
- Мир, тобі не наздогнати мене
- Всевидюче око
- Що, ще й у червні, до школи ходити?!
- Вже світанок, а я не вдома
Нагадаємо, що раніше Маша Полякова в міні і стильній джинсівці спровокувала мережу фото в центрі Києва.