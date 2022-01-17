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Готовий цілувати пісок: Дантес підкорив романтикою з Дорофєєвою на пляжі в Мексиці

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Тулум, Мексика, Понеділок 17 січня 2022 11:12
Готовий цілувати пісок: Дантес підкорив романтикою з Дорофєєвою на пляжі в Мексиці Надя Дорофєєва і Володимир Дантес (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес відкрили для себе Мексику - за порадою друзів Потапа і Насті вони вирішили провести відпустку в Тулумі і активно діляться в мережі враженнями і барвистими фото. Артист показав атмосферний кадр з прогулянки по пляжу з коханою і зробив романтичне визнання.

Знімок був опублікований на Instagram-сторінці виконавця.

Зіркова парочка зробила селфі, зворушливо тримаючись за руки. Надя позувала в ліловому купальнику з ліфом-шторкою, демонструючи пружний бюст і рельєфний живіт.

Ймовірно, в цей день було прохолодно, так як поверх бікіні співачка також одягла сірі штани і білу сорочку, яку не стала застібати. На голові у артистки рожева кепка і вона мило склала губи в повітряному поцілунку на камеру. Дантес був у сірій сорочці.

Він присвятив дружині рядки з відомої пісні, злегка переінакшивши на свій лад.

Готовий цілувати пісок: Дантес підкорив романтикою з Дорофєєвою на пляжі в Мексиці

Дантес і Дорофєєва влаштували романтичну прогулянку по пляжу в Мексиці (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Я готовий цілувати пісок, по якому ти ходила ... Але там водорості, тому поки не буду", - мило написав Дантес.

Підписники розчулилися ніжностям подружжя і залишили їм теплі коментарі.

  • Які красиві
  • Ви такі класні!
  • Ну якої же краси у цих людей будуть діти
  • Найкрасивіша пара українського шоу бізнесу
  • Краща пара ева
  • Чудові. Якби у любові була фізична форма, то вона виглядала б як ви
  • Гармонійна пара
  • Ви з Надією любовна любов
  • Які милашки, не відірвати очей

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва в крихітному бікіні подражнила гарячим фото і похвалилася витонченою фігурою.

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