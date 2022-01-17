Готовий цілувати пісок: Дантес підкорив романтикою з Дорофєєвою на пляжі в Мексиці
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес відкрили для себе Мексику - за порадою друзів Потапа і Насті вони вирішили провести відпустку в Тулумі і активно діляться в мережі враженнями і барвистими фото. Артист показав атмосферний кадр з прогулянки по пляжу з коханою і зробив романтичне визнання.
Знімок був опублікований на Instagram-сторінці виконавця.
Зіркова парочка зробила селфі, зворушливо тримаючись за руки. Надя позувала в ліловому купальнику з ліфом-шторкою, демонструючи пружний бюст і рельєфний живіт.
Ймовірно, в цей день було прохолодно, так як поверх бікіні співачка також одягла сірі штани і білу сорочку, яку не стала застібати. На голові у артистки рожева кепка і вона мило склала губи в повітряному поцілунку на камеру. Дантес був у сірій сорочці.
Він присвятив дружині рядки з відомої пісні, злегка переінакшивши на свій лад.
Дантес і Дорофєєва влаштували романтичну прогулянку по пляжу в Мексиці (фото: instagram.com/vladimirdantes)
"Я готовий цілувати пісок, по якому ти ходила ... Але там водорості, тому поки не буду", - мило написав Дантес.
Підписники розчулилися ніжностям подружжя і залишили їм теплі коментарі.
- Які красиві
- Ви такі класні!
- Ну якої же краси у цих людей будуть діти
- Найкрасивіша пара українського шоу бізнесу
- Краща пара ева
- Чудові. Якби у любові була фізична форма, то вона виглядала б як ви
- Гармонійна пара
- Ви з Надією любовна любов
- Які милашки, не відірвати очей
Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва в крихітному бікіні подражнила гарячим фото і похвалилася витонченою фігурою.