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Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в "голій" сукні і новими ароматами

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Четвер 20 січня 2022 14:36
Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в "голій" сукні і новими ароматами Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Поки екс-чоловік Кім Кардашь, Каньє Уест або просто Йе намагається зробити з нинішньої дівчини Джулії Фокс копію колишньої дружини-світської левиці, сама Кім Кардашьян доводить: вона неповторна і єдина у своєму роді.

Зайвим доказом цього твердження стала нова фотосесія королеви соцмереж і зірки реаліті, якою вона поділилася в Instagram.

Вона опублікувала свіжі кадри зі зйомок рекламної кампанії свого нового аромату KKW Fragrance, який вийде в колаборації з Джеффом Літем – америкаським дзайнером, флористом сімейства Кардашьян і багатьох інших знаменитостей і другом самої Кім.

Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в &quot;голій&quot; сукні і новими ароматами

Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в &quot;голій&quot; сукні і новими ароматами

Кім Кардашян і Джефф Літем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка змінила кілька спокусливих образів: вона позувала в кетсьютах, бандо і голих сукнях з прозорої тканини, що в точності повторюють вигини її тіла.

На Кім - облягаюче корсетне плаття тілесного кольору, виконане в білизняному стилі. Воно створило на фігурі зірки ефект другої шкіри, а високий розріз лише посилив враження від пікатного вбрання.У цій же стилістиці виконано і прозоре чорне плаття-максі без бретелей. На фото разом із зірковою подругою і клієнткою з'явився і сам Джефф.

Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в &quot;голій&quot; сукні і новими ароматами

Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в &quot;голій&quot; сукні і новими ароматами

Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в &quot;голій&quot; сукні і новими ароматами

Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в &quot;голій&quot; сукні і новими ароматами

Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в &quot;голій&quot; сукні і новими ароматами

Грані спокуси: ефектна Кім Кардашьян спокушає формами в &quot;голій&quot; сукні і новими ароматами

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

У підписі до фотосету Кім анонсувала вихід нових ароматів до Дня Святого Валентина.

"Ви можете очікувати широкий спектр ароматних нот від екзотичних, романтичних квітів до теплих, зацукрованих кондитерських виробів. Я не можу дочекатися, щоб ви спробували ці нові аромати!"- написала Кардашьян.

Нагадаємо, що раніше ми публікувала добірку найсексуальніших луків королеви Instagram.

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Кім Кардашян
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