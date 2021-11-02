Граціозна Полякова захопила витонченою фігурою в прозорому боді: богиня і крапка
Популярна співачка Оля Полякова разом з 16-річною дочкою Машею відпочиває на Сицилії. Користуючись теплою погодою, зірка приміряє ефектні вбрання, розбурхуючи своїх шанувальників.
У своєму Instagram артистка поділилася яскравим фото в напівпрозорому вбранні.
Так, для прогулянки по сицилійському місту Катанія Оля вибрала темні джинси, чорне боді, що просвічується, під яким видно нижню білизну, а також квітчастий бомбер. Волосся вона залишила розпущеним і доповнила лук сонцезахисними окулярами.
Полякова відображена в граціозній позі боком до камери - вона млосно вигнула спину і піднесла одну руку до волосся. У цій позі відмінно видно ідеальну фігуру співачки і її тонку талію.
Оля Полякова блиснула тонкою талією в прозорому вбранні (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Комісарша Катанії. Ось і видала свій вік", - іронічно написала 37-річна Королева ночі.
До слова, в цьому ж боді раніше позувала дочка артистки Маша.
Шанувальники оцінили фігуру і красу Полякової і не стали скупитися на компліменти в коментарях.
- Всім би так виглядати в такому віці
- Не розбереш на перший погляд, де дочка, де мама! Розкішна
- Оля, це просто занадто вау!
- Неперевершена
- Полякова супержінка
- Шикарна!
- Красива на тобі білизна
- Боже, яка краса
- Богиня і крапка
- Королева
- Так виглядає ідеальна фігура
- Ухххххххх, дуже крута!!! Фігура вогонь!
Нагадаємо, раніше Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе і назвала Машу "компліментом Бога".