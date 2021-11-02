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Граціозна Полякова захопила витонченою фігурою в прозорому боді: богиня і крапка

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Катанія, Сицилія, Вівторок 02 листопада 2021 14:36
Граціозна Полякова захопила витонченою фігурою в прозорому боді: богиня і крапка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Популярна співачка Оля Полякова разом з 16-річною дочкою Машею відпочиває на Сицилії. Користуючись теплою погодою, зірка приміряє ефектні вбрання, розбурхуючи своїх шанувальників.

У своєму Instagram артистка поділилася яскравим фото в напівпрозорому вбранні.

Так, для прогулянки по сицилійському місту Катанія Оля вибрала темні джинси, чорне боді, що просвічується, під яким видно нижню білизну, а також квітчастий бомбер. Волосся вона залишила розпущеним і доповнила лук сонцезахисними окулярами.

Полякова відображена в граціозній позі боком до камери - вона млосно вигнула спину і піднесла одну руку до волосся. У цій позі відмінно видно ідеальну фігуру співачки і її тонку талію.

Граціозна Полякова захопила витонченою фігурою в прозорому боді: богиня і крапка

Оля Полякова блиснула тонкою талією в прозорому вбранні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Комісарша Катанії. Ось і видала свій вік", - іронічно написала 37-річна Королева ночі.

До слова, в цьому ж боді раніше позувала дочка артистки Маша.

Шанувальники оцінили фігуру і красу Полякової і не стали скупитися на компліменти в коментарях.

  • Всім би так виглядати в такому віці
  • Не розбереш на перший погляд, де дочка, де мама! Розкішна
  • Оля, це просто занадто вау!
  • Неперевершена
  • Полякова супержінка
  • Шикарна!
  • Красива на тобі білизна
  • Боже, яка краса
  • Богиня і крапка
  • Королева
  • Так виглядає ідеальна фігура
  • Ухххххххх, дуже крута!!! Фігура вогонь!

Нагадаємо, раніше Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе і назвала Машу "компліментом Бога".

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Оля Полякова
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