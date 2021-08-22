Грецька богиня: Юлія Саніна захопила стрункою фігурою в купальнику
Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новими сімейними кадрами - співачці вдалося вирватися на відпочинок на грецький острів Корфу разом з чоловіком Валом Бебко і сином Данилом.
У своєму Instagram артистка показала яскраві фото з відпустки, а заодно і похвалилася фігурою в купальнику.
На першому знімку Юлія зображена з синочком - вона сидить на лавці в бежевому комбінезоні, а 5-річний Даня мило приліг мамі на коліна.
Після чого зірка розбурхала фанатів жарким кадром з яхти, на якому вона постала в роздільному чорно-білому купальнику і кепці. Саніна ефектно позувала на тлі моря і сонця, демонструючи пружний прес і стрункі довгі ноги.
"Corfu 2021", - лаконічно підписала фото співачка.
Юлія Саніна захопила точеними формами в купальнику (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Ще кілька атмосферних знімків вона виклала в розділі сторіс свого аккаунта.
Юлія Саніна показала яскраві фото з відпочинку в Греції з чоловіком і сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Фолловери викупали Юлію в компліментах і порівняли з грецькою богинею, захоплюючись її формами.
- Юлечка, яке шикарне тіло
- Ви прекрасні!
- Це приголомшливо, Юля - ви і види
- Фігура бомба
- Ви неймовірна!
- Карколомна!
- Найкращі
- Красуня
- Грецька богиня
- Ідеальна
- Надзвичайно красива
- Юлія - ви просто ідеал
- Довгоножка, дуже красива
- Безумовна красуня і супер-чарівна жінка!!! Ваші фото надихають
Раніше ми писали, що Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і сином.