Грецька богиня: Юлія Саніна захопила стрункою фігурою в купальнику

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новими сімейними кадрами - співачці вдалося вирватися на відпочинок на грецький острів Корфу разом з чоловіком Валом Бебко і сином Данилом.

У своєму Instagram артистка показала яскраві фото з відпустки, а заодно і похвалилася фігурою в купальнику.

На першому знімку Юлія зображена з синочком - вона сидить на лавці в бежевому комбінезоні, а 5-річний Даня мило приліг мамі на коліна.

Після чого зірка розбурхала фанатів жарким кадром з яхти, на якому вона постала в роздільному чорно-білому купальнику і кепці. Саніна ефектно позувала на тлі моря і сонця, демонструючи пружний прес і стрункі довгі ноги.

"Corfu 2021", - лаконічно підписала фото співачка.

Юлія Саніна захопила точеними формами в купальнику (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Ще кілька атмосферних знімків вона виклала в розділі сторіс свого аккаунта.

Юлія Саніна показала яскраві фото з відпочинку в Греції з чоловіком і сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Фолловери викупали Юлію в компліментах і порівняли з грецькою богинею, захоплюючись її формами.