У гримерці на диванах: Позитив поділився рідкісними знімками з Надею Дорофєєвою

Співак заінтригував новим постом в соцмережі

Олексій Завгородній (Позитив) завжди знаходиться в оточенні прекрасних дівчат. Зрозуміло, як тут не підозрювати його в романах. Але сам Позитив нещодавно зворушливо висловився про свою дружину Ганну Андрійчук і спростував чутки про початок роману з партнеркою на шоу "Танці з зірками 2020" Юлією Сахневич. Знаменитий артист і учасник гуртів "Время и Стекло" та Mozgi зізнався, що на проекті практично всі "грають любов".

На цей раз артист показав знімки зі свого колегою по групі Надею Дорофєєвою. На фото Позитив і Надя в гримерці на диванах підписують книги для своїх шанувальників. Олексій досить рідко ділиться з фоловерами такими оновленнями, тому піст став подвійно приємним для фанатів.

Позитив і Надя підписують книги фанам (фото: instagram.com/positiff/)

"За ці три дні після історичної події, вся наша команда обмінюється своїми емоціями, ми надихаємося і мотивуємо себе на подальші перемоги! А ще ми підписали сотні інста-книг, оформлених за попереднім замовленням. В них розкрито безліч таємниць, незвіданих історій про життя нашої групи. Для мене було важливо доторкнутися до кожної книги і через неї передати вам частинку своєї позитивної енергії та подяки", - написав Позитив.

"Ого, Льоша, нова фотка, напевно, в Африці сніг випав, раз нова фоточка. Це така рідкість", "Дуже круті, я б хотіла з вами зустрітися", "Сильно любимо вас", - написали фоловерів.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та Позитив проговорилися про інтимне: ми ділимося абсолютно всім.