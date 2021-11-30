Як грім серед ясного неба: зоряні розлучення 2021, які шокували всіх

Ці пари здавалися такими щасливими і гармонійними, що навіть пандемія їм не страшна. Але в результаті вже екс-кохані відверто зізнавалися, що були нещасними, "терпіли" спільне проживання заради громадської думки або ж просто не наважувалися розірвати шлюб.

Дзідзьо і SLAVIA

Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, і Ярослава Притула - співачка SLAVIA - були разом близько 20 років. Закохані почали зустрічатися ще в студентські роки і здавалося, "знайшли один одного". Але після розлучення в квітні 2021 року виявилося, що багато років пара не могла знайти спільну мову. За словами співака, вони виявилися кардинально різними людьми, а розійтися їм заважала громадська думка. Екс-дружина музиканта підозрювала його в зрадах - останнім часом артист багато часу проводив у компанії Олі Цибульської. Однак сам він спростував ці чутки.

DZIDZIO і SLAVIA довго намагалися врятувати шлюб (instagram. com. slavia_official)

Позитив і Анна Андрійчук

Олексій Завгородній (Позитив) і Анна Андрійчук також не пережили кризу, яку відчули багато пар з пандемією. Подружжя довго намагалися не говорити про сімейні справи, але мовчання порушила Анна. Пізніше її зізнання підтвердив і сам музикант.

"Це наше обопільне рішення. Ми в будь-якому випадку спілкуємося, у нас дуже багато спільних друзів. Сказати, що шкодую - ні. Життя - дуже цікава штука, і, як виявилося, дуже коротка, я маю на увазі, що час дуже швидко летить. Ті 13 років, які ми прожили разом, ми багато чому навчилися, багато зрозуміли і набралися колосального досвіду. Я ні про що не шкодую, я їй дуже вдячний", - підсумував Позитив.

Олексій і Анна були разом 13 років (фото: instagram.com/annchuk)

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова

Ще одна пара, яка шокувала громадськість новиною про розлучення після 20 років шлюбу. 46-річний рокер зізнався, що ці роки були неймовірно щасливими, але їхні дороги розійшлися. І попросив не ставити зайвих питань. Через нетривалий час з'явилася новина про те, що у співака народився син, якого назвали Іван. Хто мати первістка музиканта, невідомо. Ходять чутки, що нова обраниця Святослава працює в кінопродюсерській компанії Radioactive, яка знімає реклами міжнародних брендів, кліпи і серіали.

Святослав Вакарчук з Лялею і дочкою Діаною (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Андре Тан і Аліна Харечко

Про розлучення зі своєю дружиною після 10 шлюбу відомий український дизайнер Андре Тан оголосив навесні. Незабаром з офіційною заявою виступила і його екс-дружина Аліна Харечко. Пара розійшлася мирно, провину розділивши навпіл і домовившись про спільне виховання дочки. Але пізніше деякі неприємні деталі все ж спливли. Як виявилося, Аліна була нещасною в цьому союзі, недоотримувала увагу і навіть страждала від депресії на цьому тлі. Тим не менш, екс-подружжя спілкується і навіть вважають, що стали більш щасливими.

Андре Тан і Аліна Харечко залишилися друзями (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ірина Білик та Аслан Ахмадов

Навесні 2021 оголосила про своє розставання з чоловіком Асланом Ахмадовим Ірина Білик. Співачка повідомила, що ініціатором розриву була вона, так як не могла більше чекати чоловіка, який рік не відвідував їх з дитиною. За словами Білик, вони все ще люблять один одного. А також, що Аслан був кращим з її чоловіків. Ірина розповіла, що закохалася буквально з першого погляду, сама роздобула телефон майбутнього чоловіка і пізніше запропонувала йому народити дитину.

Ірина вважає Аслана кращим зі своїх чоловіків (instagram.com/bilyk_iryna)

Кім Кардашьн і Каньє Уест

Ще одна ідеальна пара, яка навесні цього року остаточно поставила крапку в сімейному житті. Кім Кардашьян і Каньє Уест йшли до такого рішення довго. Репер, який страждає від психічних розладів, вже не раз підривав довіру Кім. У нього теж були претензії: нібито Кім занадто поглинена своєю славою і не бажає слідувати за чоловіком, як личить дружині. Проте, пара до останнього намагалася виправити ситуацію, але в підсумку подала на розлучення. З тих пір Кім і Каньє вже не раз давали привід говорити про примирення. Але поки що Кім щосили тиражує новину про свій новий роман. А Уест, за чутками, одумався і мріє возз'єднатися з сім'єю.

Кім і Каньє були ідеальною парою (фото: instagram.com/kimkardashian)