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Загрожує в'язницею: співачка Шакіра потрапила в скандал через несплату податків на 14,5 млн євро

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Іспанія, П'ятниця 30 липня 2021 12:18
Загрожує в'язницею: співачка Шакіра потрапила в скандал через несплату податків на 14,5 млн євро Шакіра (фото: instagram.com/shakira)
Автор: RBC.UA

44-річна колумбійська співачка Шакіра може опинитися на лаві підсудних.

Як повідомляють західні ЗМІ, іспанська прокуратура звинуватила артистку в несплаті податків.

Розслідування у справі Шакіри триває вже три роки. І днями суддя прийняв рішення, що у слідства достатньо аргументів, щоб артистка постала перед судом. Втім, якщо Шакіра піде назустріч і погодиться на угоду, цього можна уникнути. Але поки неясно, чи піде на це знаменитість.

Загрожує в'язницею: співачка Шакіра потрапила в скандал через несплату податків на 14,5 млн євроШакіра потрапила в скандал (фото: instagram.com/shakira)

Шакіру звинувачують у цілих шести податкових злочинах, загальна сума яких склала 14,5 мільйонів євро. Прокуратура запевняє, що співачка не платила податки в 2012, 2013 і 2014 роках. Сама зірка пояснює це тим, що весь цей час жила на Багамських островах, а Іспанію відвідувала в крайніх випадках. Однак податкові інспектори склали свій звіт: за їхніми даними, за цей період Шакіра жила в Іспанії більше 183 днів на рік. Що зобов'язує її виплачувати податки країні.

Нагадаємо, 44-річна Шакіра вже давно перебуває у відносинах з 34-річним іспанським футболістом Жераром Піке, від якого виховує двох синів: Мілана і Сашу. Так що вона багато часу проводить в Барселоні.

До слова, сама Шакіра не дає коментарів на цю тему. У своєму блозі вона продовжує ділитися новими треками і виглядає цілком спокійною і безтурботною.

Раніше співачку звинувачували в плагіаті.

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