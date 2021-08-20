Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом: такими рокерів ще не бачили (відео)

Популярна українська рок-група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентувала яскравий кліп на свій новий хіт - пісню" ЛітоКамон", яка стала одою музикантів найтеплішій та сонячній порі року, та її найкращим моментам.

Ролик за неповний день вже зібрав близько 67 тисяч переглядів, і продовжує активно набирати нові.

Як розповіли самі рокери, коментуючи кліп, глядача чекають епатажні образи, гумор, самоіронія, а також перший спільний танець музикантів і літні розваги без обмежень.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустили сонячний кліп на пісню "ЛітоКамон" (фото: скріншот)

Відзначається, що кліп на трек "ЛітоКамон" - нетиповий для групи, і такими БЕZ ОБМЕЖЕНЬ ще не бачили.

Рокери БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в кліпі "ЛітоКамон" постали в несподіваних образах (фото: скріншот)

""ЛітоКамон" - про найкращі моменти літа. Про неймовірні заходи сонця, теплі родинні вечори та атмосферу безтурботності, що літає у повітрі у цей період. Не хочеться, щоб літо завершувалось, не хочеться похмурої погоди і сірих кольорів навкруги. Хочеться, щоб літо, вечірки та драйв були вічними!" - висловилися артисти.

Група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентувала кліп на трек "ЛітоКамон" (фото: скріншот)

Режисером кліпу виступив Влад Разіховський, а фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець вперше став другим режисером відеороботи.

Сам знімальний процес зайняв три дні.

Відео: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентували новий кліп "ЛітоКамон"

Текст пісні "ЛітоКамон"

Небо ллє на землю воду – йдуть дощі,

Згадую літо і тепло на душі,

Літо було, наче таке, як сон,

Літо не йди! Ну зачекай, камон!

Камон…

Літо, камон!

Нам було, так добре разом,

Літо, не йди,

Назавжди…

Ночі в Карпатах, дороги, мости,

Зоряне небо, на ньому комет хвости,

Або коло родини, друзі, шум, гам,

Або зранку, коли роса сльозами по ногам.

Десь там…

Літо, камон!

Нам було, так добре разом,

Літо, не йди,

Назавжди ся залиши,

Назавжди ся залиши,

Назавжди….

Рокери БЕZ ОБМЕЖЕНЬ показали новий кліп "ЛітоКамон" (фото: скріншот)

Реакція мережі на новинку