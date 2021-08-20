ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом: такими рокерів ще не бачили (відео)

Новость на русском →
П'ятниця 20 серпня 2021 20:57
Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом: такими рокерів ще не бачили (відео) Фото: Група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентувала новий кліп (facebook.com/bezobmezhenua)
Автор: Володимир Костирін

Популярна українська рок-група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентувала яскравий кліп на свій новий хіт - пісню" ЛітоКамон", яка стала одою музикантів найтеплішій та сонячній порі року, та її найкращим моментам.

Відео композиції 20 серпня опубліковано на YouTube-каналі артистів.

Ролик за неповний день вже зібрав близько 67 тисяч переглядів, і продовжує активно набирати нові.

Як розповіли самі рокери, коментуючи кліп, глядача чекають епатажні образи, гумор, самоіронія, а також перший спільний танець музикантів і літні розваги без обмежень.

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом: такими рокерів ще не бачили (відео)

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустили сонячний кліп на пісню "ЛітоКамон" (фото: скріншот)

Відзначається, що кліп на трек "ЛітоКамон" - нетиповий для групи, і такими БЕZ ОБМЕЖЕНЬ ще не бачили.

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом: такими рокерів ще не бачили (відео)

Рокери БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в кліпі "ЛітоКамон" постали в несподіваних образах (фото: скріншот)

""ЛітоКамон" - про найкращі моменти літа. Про неймовірні заходи сонця, теплі родинні вечори та атмосферу безтурботності, що літає у повітрі у цей період. Не хочеться, щоб літо завершувалось, не хочеться похмурої погоди і сірих кольорів навкруги. Хочеться, щоб літо, вечірки та драйв були вічними!" - висловилися артисти.

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом: такими рокерів ще не бачили (відео)

Група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентувала кліп на трек "ЛітоКамон" (фото: скріншот)

Режисером кліпу виступив Влад Разіховський, а фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець вперше став другим режисером відеороботи.

Сам знімальний процес зайняв три дні.

Відео: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентували новий кліп "ЛітоКамон"

Текст пісні "ЛітоКамон"

Небо ллє на землю воду – йдуть дощі,
Згадую літо і тепло на душі,
Літо було, наче таке, як сон,
Літо не йди! Ну зачекай, камон!
Камон…

Літо, камон!
Нам було, так добре разом,
Літо, не йди,
Назавжди…

Ночі в Карпатах, дороги, мости,
Зоряне небо, на ньому комет хвости,
Або коло родини, друзі, шум, гам,
Або зранку, коли роса сльозами по ногам.
Десь там…

Літо, камон!
Нам було, так добре разом,
Літо, не йди,
Назавжди ся залиши,
Назавжди ся залиши,
Назавжди….

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом: такими рокерів ще не бачили (відео)Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вразив новим яскравим кліпом: такими рокерів ще не бачили (відео)

Рокери БЕZ ОБМЕЖЕНЬ показали новий кліп "ЛітоКамон" (фото: скріншот)

Реакція мережі на новинку

  • Яка ж неймовірна пісня, хочеться слухати і слухати!
  • Бомба кліп, дуже несподіваний сюжет і прекрасно підняв настрій! Ви круті!
  • Які ж ви неймовірні, життєрадісні, драйвові!! Пишаюся, що ви українці! Пісня чудова. Море позитиву, гумору і веселого настрою!!! Удачі вам, моя улюблена група!
  • Дуже сподобалася пісня і кліп. Особливо цікавою була гармонія в самій музиці, незвичайна
  • Прикольно, яскраво, радісно! Хлопці, ви неймовірні! Я вас обожнюю! Творіть далі, у вас це добре виходить!!!

Нагадаємо, нещодавно фронтмен БЕZ поділився планами і розповів про суддівство в"Співають всі".

Читайте LITE в Google News
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українцям озвучили дату приходу нової хвилі коронавірусу штаму "Дельта"
Українцям озвучили дату приходу нової хвилі коронавірусу штаму "Дельта"