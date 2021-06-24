Сумна Астаф'єва ошелешила зізнанням про особисте життя: "опалювальний сезон всередині закінчено"
Даша Астаф'єва звикла бути чесною і відкритою зі своїми підписниками в соцмережах. Вони поглядають на сторінку однієї з найсексуальніших зірок українського шоу-бізу не тільки за порцією естетичної насолоди її еротичними фото, а й почерпнути натхнення, дивуючись мудрості і зрілості поглядів зірки.
Так, нова серія меланхолійних кадрів за участю красуні і інтригуючий підпис до них в Instagram не залишила численну армію шанувальників артистки байдужими.
Дівчина опублікувала серію атмосферних зачаровуючих кадрів, що передають весь спектр глибинних емоцій. Задумливий, меланхолійний і сумний погляд ніби всередину себе, портретні кадри крупним планом вийшли дуже живими і чесним.
У підписі Даша натякнула на розставання і зміни в житті. Вона навела слова з пісні гурту Cream Soda.
"Опалювальний сезон всередині закінчено. Про це свідчать факти з розряду "ніяких більше вечірок" і "я малюю старі картини", - залишила загадковий підпис , що відображає її внутрішній стан, Даша.
Даша поділилася атмосферними меланхолійними фото (фото: instagram.com/da_astafieva)
Підписники вирішили підбадьорити дівчину і засипали її компліментами, а також запевнили в її неперевершеності і чарівності.
- А знаєте, я в тисячний раз скажу, що ви дуже красива і кайфону. Всьому свій час - іноді приходить час нових вершин для насолоди себе і своїх близьких, а світ і люди в будь-якому разі краще стануть від вашого внутрішнього сяйва
- Королева
- Красуня
- Прекрасна
- Очей не відірвати
- Красиво неймовірно
- Дуже красиво
- Дуже глибоко ...Третя - шедевр
- О, Даша. Неперевершена!
- Ну як можна бути такою шикарною?
Раніше Даша Астаф'єва розповіла про чоловічі комплекси, які заважають представникам сильної статі зважитися на перший крок.