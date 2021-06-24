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Сумна Астаф'єва ошелешила зізнанням про особисте життя: "опалювальний сезон всередині закінчено"

Новость на русском →
Четвер 24 червня 2021 14:38
Сумна Астаф'єва ошелешила зізнанням про особисте життя: "опалювальний сезон всередині закінчено" Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Ольвія Агаркова

Даша Астаф'єва звикла бути чесною і відкритою зі своїми підписниками в соцмережах. Вони поглядають на сторінку однієї з найсексуальніших зірок українського шоу-бізу не тільки за порцією естетичної насолоди її еротичними фото, а й почерпнути натхнення, дивуючись мудрості і зрілості поглядів зірки.

Так, нова серія меланхолійних кадрів за участю красуні і інтригуючий підпис до них в Instagram не залишила численну армію шанувальників артистки байдужими.

Дівчина опублікувала серію атмосферних зачаровуючих кадрів, що передають весь спектр глибинних емоцій. Задумливий, меланхолійний і сумний погляд ніби всередину себе, портретні кадри крупним планом вийшли дуже живими і чесним.

У підписі Даша натякнула на розставання і зміни в житті. Вона навела слова з пісні гурту Cream Soda.

"Опалювальний сезон всередині закінчено. Про це свідчать факти з розряду "ніяких більше вечірок" і "я малюю старі картини", - залишила загадковий підпис , що відображає її внутрішній стан, Даша.

Сумна Астаф'єва ошелешила зізнанням про особисте життя: &quot;опалювальний сезон всередині закінчено&quot;

Сумна Астаф'єва ошелешила зізнанням про особисте життя: &quot;опалювальний сезон всередині закінчено&quot;

Сумна Астаф'єва ошелешила зізнанням про особисте життя: &quot;опалювальний сезон всередині закінчено&quot;

Даша поділилася атмосферними меланхолійними фото (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники вирішили підбадьорити дівчину і засипали її компліментами, а також запевнили в її неперевершеності і чарівності.

  • А знаєте, я в тисячний раз скажу, що ви дуже красива і кайфону. Всьому свій час - іноді приходить час нових вершин для насолоди себе і своїх близьких, а світ і люди в будь-якому разі краще стануть від вашого внутрішнього сяйва
  • Королева
  • Красуня
  • Прекрасна
  • Очей не відірвати
  • Красиво неймовірно
  • Дуже красиво
  • Дуже глибоко ...Третя - шедевр
  • О, Даша. Неперевершена!
  • Ну як можна бути такою шикарною?

Раніше Даша Астаф'єва розповіла про чоловічі комплекси, які заважають представникам сильної статі зважитися на перший крок.

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Даша Астаф'єва
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