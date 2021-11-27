Брудні танці та ода пристрасті: Макс Барських у новому кліпі розкрив свій внутрішній крик (відео)

Популярний український співак Макс Барських, який нещодавно отримав нагороду на MTV Europe Music Awards , представив кліп на свою другу англомовну пісню - сингл "Tequila Sunrise", що увійде до майбутнього альбому артиста. Робота порадує не тільки меломанів, а й стане справжньою втіхою для очей через акцент на універсальній мові жестів і танцю.

Як зазначив сам артист, пісня "Tequila Sunrise" стала для нього особливою.

"Вона - про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються один в одному", - говорить Макс Барських.

Макс Барських на зйомках кліпу "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксенія Каргіна, Артем Надьожин)

Рецептом цього нового хіта співака, який демонструє його кардинально інше звучання, стали п'янкі гітарні рифи, відверта лірика і пристрасне contemporary.

Макс Барських представив кліп на нову пісню "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксенія Каргіна, Артем Надьожин)

Режисером відеороботи Макса Барських став знаменитий кліпмейкер Алан Бадоєв.

"Щоб розповісти цю історію, ми поєднали кіно та театральну розповідь. Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться в пісні", - так він коментує кліп.

Макс Барських на зйомках кліпу "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксенія Каргіна, Артем Надьожин)

У "Tequila Sunrise" на перший план виходить хореографія, причому стала вона унікальною за настроєм і відчуттям практично для кожної пари танцюристів, і для кожної характерний свій власний сюжет.

Відео: Макс Барських презентував кліп на пісню "Tequila Sunrise"

Втілити таку задумку в життя і реалізувати задумку режисера допомогла хореограф Анастасія Харченко.

"Мені хотілося, щоб глядач став свідком особливого пластичного світу, що диктується музикою, при цьому об'єднаного одним простором і часом. Куди б він не звернув свій погляд, розгортається окрема мізансцена пристрастей. А головний герой опиняється в цьому всесвіті та починає пульсувати разом з нею", - розповіла вона.

Хореограф Анастасія Харченко на зйомках кліпу Макса Барських "Tequila Sunrise" (фото: прес-служба співака)

Хореограф-постановник додала, що у роботи є й інша частина - так звана "ода самотності".

Фахівець також високо оцінила хореографічні таланти артиста.

Макс Барських у кліпі "Tequila Sunrise" (фото: фото: Петя Батанов, Ксенія Каргіна, Артем Надьожин)

"У Макса своя приголомшлива пластична органіка. І тут нам хотілося знайти правильну форму, яка б дуже точно виявляла його внутрішній крик", - підсумувала Анастасія.

Пісня "Tequila Sunrise" Макса Барських вперше прозвучала зі сцени на його концерті 26 листопада в Сіетлі, де артист виступає в рамках американського туру.

Макс Барських презентував кліп на свій новий хіт "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксенія Каргіна, Артем Надьожин)