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Густа шевелюра і моноброва: Влад Яма показав, як виглядав 22 роки тому

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 15:29
Густа шевелюра і моноброва: Влад Яма показав, як виглядав 22 роки тому Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Lite

Український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма вразив шанувальників архівним кадром, на якому він зображений 22 роки тому. При цьому він розповів трохи про той період свого життя і відповів на питання, чи хотів би повернутись назад.

У своєму Instagram Влад виклав фотоколаж, де зліва він у молодості, а праворуч - в даний час.

Зазначимо, що 22 роки тому танцівник міг похвалитися густою шевелюрою на голові, а також кумедною монобровою.

Густа шевелюра і моноброва: Влад Яма показав, як виглядав 22 роки тому

Влад Яма показав себе в юності з волоссям і густими бровами (фото: instagram.com/vladyama_official)

Яма поділився спогадами про той час і порівняв з тим, чого він досяг зараз.

"Між цими фото 22 роки. Хлопець зліва закінчує школу. Він займається бальними танцями вже 9 років, є багаторазовим чемпіоном Запоріжжя та фіналістом Чемпіонату України. Він регулярно пропускає школу через змагання, але виступає на всіх шкільних святах. Користується незаперечною повагою серед однокласників, але категорично не може освідчитись в симпатії одній однокласниці. Він хоче стати чемпіоном світу і вчителем танців.

Хлопець праворуч працює на телебаченні. Він не став чемпіоном світу, але по вулицях ходити спокійно не виходить. Пишається сином, дорожить батьками. Досить сміливий, щоб зізнатисяв будь-яких симпатіях, але абсолютно щасливо одружений, а значить вже давно в усьому зізнався", - розповів хореограф.

При цьому він усім задоволений і повернутися назад у часі не хотів би.

"Хотів би цей хлопець покататися на машині часу на 22 роки тому? Тільки якщо б можна було забрати з собою сьогоднішній досвід, усвідомленість і примружений погляд... Це неможливо? Тоді залишимо все як є. Живемо і посміхаємося", - зізнався Влад.

Уражені фолловери зірки почали ділитися своїми враженнями від побаченого в коментарях.

  • Бровист хороший вам попався!
  • Між цими фото 22 роки, але між бровами відстані немає
  • Чим старший, тим гарніший
  • Як же надихаюче
  • Я бачу тільки брови
  • Так, час іде, але ти всерівно гарний
  • Філософія життя, подорослішав
  • Вогонь! Ви кращий
  • Брови вогонь. Бро, чим старше тим брутальніше. Лисина це твоє, і це ти вчасно підхопив
  • Вік до лиця
  • Владе, ти красивий завжди! У тебе дуже добрі очі!
  • Влад Ви цікавий хлопчина в юності, як і зараз дуже цікавий і приємний чоловік. Фото просто вогонь
  • І ці два хлопця мега круті, як зараз, так і 22 роки тому
  • Коли роки йдуть на користь

Раніше Влад Яма зробив відверте зізнання і розповів про випадок, за який йому соромно.

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