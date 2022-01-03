Гуцульський Привіт: Осадча та Горбунов зачарували карпатською романтикою
Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Новий рік на роботі - сімейство в повному складі приїхало в Буковель, взявши з собою синів Івана та Данила. Ну а в перші числа січня вони змогли трохи розслабитися і відпочити і насолодитися чарівною карпатською природою.
Так, зіркова пара з'їздила погуляти в Яремче, де вони відвідали знаменитий водоспад і новорічний ярмарок. Горбунов не упустив нагоди зробити з коханою милий спільний знімок на тлі мальовничого водоспаду. Вони з Осадчою ніжно притиснулися один до одного і задоволено посміхаються.
"Новорічний гуцульський привіт з Яремче!" - підписав фото шоумен.
Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку в Яремче (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Теледіва поділилася оригінальним кадром, на якому вона сидить на вулиці в плетеному кріслі в спортивних штанях і легкій блузці. Вдалині відкривається приголомшлива панорама засніжених гір.
"2022 день 2, ще один лінівий день в році. Які ваші плани?" - підписала фото Катя.
Катя заворожила мережу красою зимової природи в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники ведучих зворушилися їх сімейною ідилією і захопилися красою української природи в коментарях.
- Ви найщиріша пара! Молодці!
- Які ви чудові, красиві, супер!
- Яка ж красива Україна в нас
- Новорічна поїздка, щастя і удачі вам!!!
- Дуже красиві!
- Які ви красиві і щасливі!!!
- Пробій крутезний, а ви найкращі!!! Люблю Яремче
- Хороша парочка
- Які ж ви умнички
- Які ви Класні і справжні
Нагадаємо, раніше Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото сім'ї в оновленому складі - зі старшим і молодшим синами.