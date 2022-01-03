Гуцульський Привіт: Осадча та Горбунов зачарували карпатською романтикою

Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Новий рік на роботі - сімейство в повному складі приїхало в Буковель , взявши з собою синів Івана та Данила. Ну а в перші числа січня вони змогли трохи розслабитися і відпочити і насолодитися чарівною карпатською природою.

На своїх сторінках в Instagram Катя і Юра поділилися романтичними і атмосферними кадрами.

Так, зіркова пара з'їздила погуляти в Яремче, де вони відвідали знаменитий водоспад і новорічний ярмарок. Горбунов не упустив нагоди зробити з коханою милий спільний знімок на тлі мальовничого водоспаду. Вони з Осадчою ніжно притиснулися один до одного і задоволено посміхаються.

"Новорічний гуцульський привіт з Яремче!" - підписав фото шоумен.

Осадча та Горбунов влаштували романтичну прогулянку в Яремче (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Теледіва поділилася оригінальним кадром, на якому вона сидить на вулиці в плетеному кріслі в спортивних штанях і легкій блузці. Вдалині відкривається приголомшлива панорама засніжених гір.

"2022 день 2, ще один лінівий день в році. Які ваші плани?" - підписала фото Катя.

Катя заворожила мережу красою зимової природи в Карпатах (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучих зворушилися їх сімейною ідилією і захопилися красою української природи в коментарях.