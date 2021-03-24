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Гвен Стефані похвалилася обручкою за півмільйона доларів і натякнула на вагітність

Новость на русском → США, Середа 24 березня 2021 21:13
Гвен Стефані похвалилася обручкою за півмільйона доларів і натякнула на вагітність Гвен Стефані (фото: instagram.com/gwenstefani)
Автор: Lite

Гвен Стефані, яка восени минулого року оголосила про заручини зі своїм коханим - кантрі-музикантом Блэйком Шелтоном - продемонструвала світу обручку. Раніше співачка не давала фанатам можливості детально розглянути цей жаданий всыми жінками предмет.

Тепер же виклала в мережу пару знімків крупним планом.

Популярна співачка Гвен Стефані і кантрі-музикант Блейк Шелтон стали зустрічатися в листопаді 2015 року, пара познайомилася на зйомках шоу The Voice, де обидва виступили в якості тренерів. Про заручини вони оголосили тільки через 5 років стосунків. Але, схоже, закохані вже планують весілля. Днями Гвен виклала в мережу свій новий макинюр з малюнками, а також обручку, вартість якої тут же почала обговорювати світова громадськість.

Гвен Стефані похвалилася обручкою за півмільйона доларів і натякнула на вагітністьГвен Стефані похвалилася обручкою за півмільйона доларів і натякнула на вагітність

Гвен показала обручку (фото: instagram.com/gwenstefani)

Професіонали та ЗМІ розглянули в деталях прикрасу на пальці Гвен Стефані. І прийшли до висновку, що, крім діаманта зі смарагдовим огранюванням вагою 8 карат, кільце з білого золота включає два невеликих дорогоцінних камені з боків. За вартістю такий виріб може оцінюється в близько півмільйона доларів.

Гвен Стефані похвалилася обручкою за півмільйона доларів і натякнула на вагітність

Гвен Стефані і Блейк Шелтон (фото: instagram.com/gwenstefani)

Крім цього, уважні послідовувачі розглянули в пості Стефані і дещо інше. Так, вона акцентувала увагу на малюнку у вигляді херувима, що сидить на серці. Поруч написано ім'я її майбутнього чоловіка. "Ти вагітна?", - тут же почали писати фоловери.

Нагадаємо, від попереднього шлюбу з музикантом Гевіном Россдейлом у співачки є три сина. У Блейка, який раніше також був одружений, своїх дітей немає.

Також ми писали, що Гвен обожнює українських дизайнерів.

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