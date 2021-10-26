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Гвоздьова звинуватила MELOVIN'а в недбалості на "Танцях з зірками": він не соромився у виразах у відповідь

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Вівторок 26 жовтня 2021 17:46
Гвоздьова звинуватила MELOVIN'а в недбалості на "Танцях з зірками": він не соромився у виразах у відповідь Melovin, Ілона Гвоздьова, Єлизавета Русіна (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Styler

В восьмому ефірі проекту "Танці з зірками 2021", який відбувся 24 жовтня на паркет вийшло найскандальніше тріо сезону - MELOVIN і його партнерка Єлизавета Русіна разом з хореографом і переможницею шоу Ілоною Гвоздьовою, яка неодноразово критикувала номери пари, що й провокувало конфлікти. Пристрасний пасодобль не допоміг примирити артистів.

Масло у вогонь підлили одкровення Ілони про спільні репетиції. Хореограф швидко видалила скандальний пост, але MELOVIN встиг зробити скріншот і емоційно відреагував на слова Гвоздьової в Instagram Stories.

За словами Ілони, перших чотири дні пара байдикувала:"шарілася по залу, хавали, веселилася з песиком, знімала кривляння". Нібито замість репетиції Ліза вирушила до перукаря на фарбування волосся, а MELOVIN дозволяв собі з'являтися в залі в нетверезому вигляді.

"У понеділок і вівторок відпочивала моя неймовірна зіркова пара. У середу він був трохи напідпитку, пив прямо в залі. Йому було погано, тому він пішов з тренування, а та все ніяк не могла налаштуватися на роботу", – написала Гвоздьова.

Гвоздьова звинуватила MELOVIN'а в недбалості на &quot;Танцях з зірками&quot;: він не соромився у виразах у відповідь

Співак привів скрін віддаленого поста Ілони Гвоздьової ( instagram.com/melovin_official)

Хореограф зазначила, що пасодобль вони до кінця відрепетирували лише в п'ятницю, а єдина повноцінна репетиція відбулася наступного дня. Прогін в неділю довелося скасувати, тому що Ліза нібито займалася манікюром.

MELOVIN не став мовчати і відповів на різкі звинувачення хореографа.

"Мене знатно за**ало це лукавство. Я намагався згладити всі кути. Але, мабуть, даремно. Ви показали своє справжнє обличчя, пробивши дно будь-якої людяності. Мені огидно і потворно, що я обіймав вас, цілував на прощання і намагався всіх підбадьорити заради одного крутого номера", - емоційно відреагував співак.

Гвоздьова звинуватила MELOVIN'а в недбалості на &quot;Танцях з зірками&quot;: він не соромився у виразах у відповідь

MELOVIN різко відповів Ілоні Гвоздьовій ( instagram.com/melovin_official)

Також у короткому ролику він звинуватив Гвоздьову у брехні. "Правду не видаляють, видаляють брехню", - висловив свою думку артист.

Гвоздьова звинуватила MELOVIN'а в недбалості на &quot;Танцях з зірками&quot;: він не соромився у виразах у відповідь

Співак записав короткий коментар про скандальну ситуацію ( instagram.com/melovin_official)

Варто зазначити, що різку реакцію Ілони Гвоздьової викликали закулісні одкровення MELOVIN'А, який розповів про складнощі спільної роботи.

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