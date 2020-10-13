Я її характер одразу вкурив: охоронець Меладзе розповів про початок роману продюсера з Брежнєвою

Охоронець Костянтина Меладзе розповів, як зароджувався роман продюсера з Вірою Брежнєвою

Колишній друг і охоронець Костянтина Меладзе Сергій розповів, як зароджувався роман продюсера і тоді ще нової учасниці ВІА "Гри" Віри Брежнєвої. Він повідомив, що саме він звів парочку, бо привів у колектив Віру Галушко (справжнє ім'я співачки). Вже на третій день роботи в групі Віра вирушила з усіма дівчатами на гастролі. Вона зачарувала Меладзе з першого погляду.

"Вона заради своєї мети може переступити через будь-кого", - розповів Сергій у передачі "Українські сенсації".

За словами екс-охоронця, Віра дуже ревно ставиться до всіх, хто оточує геніального продюсера. Її характер він відразу зрозумів, як тільки вона прийшла в зоряний колектив.

"Коли вона увійшла, у нього навіть, по-моєму, окуляри впали... На третій день – поїхала на гастролі. З того дня вона вже не віталася зі мною. Характер Віри я вкурив відразу", – сказав Сергій.

Сергій розповів, що Брежнєва обмежила доступ до Костянтина Меладзе усім, крім близьких родичів, і тримає його міцно в руках.

"Вона псує Костю. Вона переступає через все", - вважає колишній друг Меладзе.

Також у передачі розповіли, що на початку романтичних відносин з Меладзе Брежнєва скаржилася йому, що після розлучення з чоловіком "бідна, як церковна миша". Продюсер купив їй квартиру і машину, а вона "включила ігнор" і поїхала.

"На це вона його і впіймала", - вважає Сергій.

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