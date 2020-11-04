Харчишин вперше розповів про втрату дитини: це найстрашніше

Валерій Харчишин розповів про горе, яке пережила його сім'я

Український співак Валерій Харчишин має трьох дітей. Але мало хто знає, що в 2016 році на п'ятому місяці вагітності у його дружини Юлії стався викидень.

"Коли Господь забирає в тебе дитину - це найстрашніше. Мені дуже важко... Та я взагалі про це ніколи не говорив", - зізнався лідер гурту "Друга ріка" в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

А всього за кілька років до цього музикант втратив найдорожчу людину - свого брата. Василь помер від лімфоми у 2013 році. Причому він би міг жити далі, але йому занадто пізно поставили страшний діагноз.

"Лікували бронхіт, а рак діагностували вже пізно. Але ми зробили першу серію хіміотерапії, це допомогло, він отримав стійку ремісію. І потім все почалося знову. Ми вже готували його до трансплантації кісткового мозку. Але до цього не дійшло, він помер. У мене був концерт в Херсоні. Як правило, після саундчеку я лягаю спати, щоб відновити голос. Мені сниться сон, і я розумію, що брата вже немає. Прокидаюся, дзвонить його дружина Яна. І тільки чую її голос, перебиваю і кажу: "Я знаю". Ти втрачаєш рідного брата, кум стрибнув з моста, не стало ще одного друга, у тебе народжується і вмирає дитина. Думаєш: "Це і є доросле життя?! Не хочу такого!". Після таких втрат пісні так пишуться, коли ти здатний домовитися з Богом, щоб забрав тебе, а не твоїх рідних", - розповів Харчишин.

Валерій продовжував працювати, почав грати в театрі і в кіно і незабаром написав альбом "Піраміда", в якому кілька пісень нагадують розмову з Богом. Пройшовши стільки непростих моментів, музикант дійшов до висновку.

"Ти повинен жити і цінувати кожен день. Ти повинен використовувати його на повну. Та попри всі проблеми розуміти, що кращого життя у тебе не буде. Вона є у тебе і треба жити далі", - підсумував артист.

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