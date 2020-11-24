Хоче повернути? Екс-кохана Бреда Пітта засипала мережу жаркими фото у відвертій сукні

Модель знайшла спосіб скоротати локдаун

Бред Пітт і Ніколь Потуральскі були однією з найбільш обговорюваних пар у світовому шоу-бізнесі. І незважаючи на те, що роман виявився недовгим, він забезпечив дівчині пристальну увагу з боку прихильніків надовго. Да і сама Ніколь старається так чи іначе залучити до себе увагу.

Новый образ Ніколь (фото: instagram.com/nico.potur)

Кілька годин тому вона зробила пару відвертих постів з власної ванної кімнати. Потуральскі одягла вечірнє плаття з відвертим декольте, яке практично повністю оголило її груди. На додаток до образу дівчина підібрала кольє і браслет у вигляді великого ланцюга, а також сережки-кільця. Легкий макіяж з блискучими тінями і губами, а також укладка зі структурованими пасмами стали вдалим завершенням лука. Ніколь сидить на ванній, маняще посміхаючись в камеру.

Пізніше вона додала ще одне фото, де відбивається в дзеркалі. Потуральскі стоїть навпроти вікна, а тому плаття повністю просвічує, демонсріруя бездоганний силует моделі. "Поки ми всі сидимо вдома, я можу знову носити літні сукні", - написала зірка. "Вау", "Гаряче", "Краща", "Неймовірна", "Сексі мама", "Чудова", "Муза", "Королева", "Сукня мрії", - пишуть їй у відповідь фанати.

Нагадаємо, після розриву з Бредом Піттом дівчина стала ще більш активно вести свій блог. Багато фанатів вважають, що таким чином вона хоче залучити увагу колишнього чоловіка.