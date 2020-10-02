Хочеться обійняти малюка: Ольга Сумська зробила зізнання про онука

Через пандемію актриса досі не змогла побачити маленького онука

Знаменита українська актриса Ольга Сумська ще в квітні стала бабусею вдруге - її старша дочка Антоніна Паперна народила хлопчика. Однак, як виявилося, артистка досі не змогла побачити малюка - а все через карантин і закриті кордони, адже Тоня і її чоловік, російський актор Володимир Яглич, з дітьми живуть у Москві.

Сумська зізналася за лаштунками конкурсу "Місіс Україна International-2020" в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна", що мріє про зустріч і чекає її всією душею.

"Я чекаю цієї можливості, і прагну до неї всією душею. Поки ще ми спілкуємося в форматі онлайн. Звичайно, так хочеться обійняти малюка, притиснути до серця, зібратися за сімейним столом. Все залежить від того, коли закінчиться цей жах, і нам дозволять пересуватися, а дочка з дітьми зможе приїхати до нас в гості, не ризикуючи своїм здоров'ям. Мрію про це", – розповіла 54-річна Ольга.

У Антоніни та її чоловіка Володимира вже є дочка Єва, яка народилася в липні 2017 року. Ім'я сина пара поки що тримає в секреті і не публікує фото з ним.

Антоніна Паперна на прогулянці з маленьким сином (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, раніше дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна розповіла, що скинула 10 кг на карантині після пологів і поділилася секретом. За словами дівчини, яка пішла по стопах мами і теж стала актрисою, вся справа в грудному вигодовуванні дитини.