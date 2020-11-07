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Хочеться його з'їсти: Ілона Гвоздьова позує з крихіткою-сином у стильних повзунках

Новость на русском → Субота 07 листопада 2020 17:59
Хочеться його з'їсти: Ілона Гвоздьова позує з крихіткою-сином у стильних повзунках Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Автор: Lite

Хореограф зізналася, що не може натішитися малюкові

Ілона Гвоздьова нещодавно назвала своїх фаворитів на "Танцях з зірками 2020", але ось самій танцівниці і хореографу, здається, поки що зовсім не до танців. Справа в тому, що Ілона нещодавно стала мамою вдруге - Ілона народила сина Домініка - і тепер присвячує дитині весь свій вільний час.

У своєму мікроблозі Гвоздьова показала новий зворушливий знімок: вона тримає малюка на руках, він у стильних повзунках притиснувся до її грудей. Ілона так рада своєму щастю, що зізнається в бажанні "з'їсти" свою крихітку.

Хочеться його з'їсти: Ілона Гвоздьова позує з крихіткою-сином у стильних повзункахСтильні мама з синочком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Як же смачно пахне цей малюк, так і хочеться його з'їсти. Я так довго сумувала за цим молочним солодким запахом. Пам'ятаю, коли Рія вже виросла з грудного віку, я діставала з шафи її речі/пелюшки і споживала аромат, немов "Парфумер". Ви теж так робите, матусі, або я зійшла з розуму?", - запитала Ілона у своїх передплатниць.

"Дітки завжди пахнуть смачно, напевно, це запах безтурботності і дитинства", "Так, цей чарівний запах, дуже сумую з того часу", "Вітаємо, нехай зростає здоровим і щасливим", "Які ви класні... Так, теж, мені здається, всі матусі так роблять, тільки деякі бояться зізнатися", - зробили відверті зізнання шанувальники Ілони, втішаючи її, що вона не зійшла з розуму.

Нагадаємо, іноді Ілона любить повеселитися: артистка нещодавно шокувала шанувальників нафарбованим обличчям.

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