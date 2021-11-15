Хочу: Еллерт заінтригував посланням для Мішиної, що" втекла " в Карпати
Ксенія Мішина дала чітко зрозуміти, що вони з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом розійшлися і більше не є парою. Але шанувальники вважають, що це черговий етап притирання закоханих і незабаром все вирішиться. На такі думки їх наштовхнула і активність автора "Кварталу 95", який останнім часом став коментувати пости на сторінці актриси в соцмережі.
Так, Ксенія показала в Instagram цілу серію розслаблених атмосферних фото з Карпат.
Актриса в затишному світшоті-оверсайз і лосинах насолоджується оточуючими пейзажами і прекрасними моментами серед гір і чарівної природи.
Ксенія Мішина насолоджується відпочинком у Карпатах (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Олександр вирішив інтригувати Ксенію і шанувальників їх пари короткими посланнями, що складаються з одного слова під кожним новим фото актриси. Знімки з Карпат не стали винятком. Так, вони вже змогли скласти фразу "дуже сильно хочу....", і тепер з нетерпінням чекають продовження романтичної історії в мережі.
Ксенія назвала поїздку в гори "тотальним возз'єднанням з собою в дикій природі" (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Тим часом Ксенія насолоджується відпочинком в Карпатах з сином Платоном і своїми друзями.
Актриса зірвала овації шанувальників, які помітили, що вона виглядає щасливою, безтурботною і розслабленою.
- Саша, ми всі чекаємо наступне слово
- Енергія насолоди так і пре
- Просто богиня
- Нереальна
- Яка красива
- Рапунцель
- Як завжди, чарівна!
- Лісова красуня
- Шикарна Леді
Зазначимо, що Олександр кілька днів тому відпочивав за містом, але з ким шоумен поїхав релаксувати на природу, невідомо. А поки Ксенія насолоджується природою Карпат і сонячною погодою, Еллерт повернувся в Київ до роботи і вже приступив до зйомок нового випуску YouTube- проекту "Но это не точно".
Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина розповіла про складно переломний період у житті, який кардинально змінив її долю.