"Хочу ще дітей": 51-річна Наомі Кемпбелл вперше показала дочку і розповіла про материнство

Про те, що супермодель стала мамою, світ дізнався минулого року. Подробиць знаменитість не розкривала, але в мережі ходили чутки, що дівчинка з'явилася на світ завдяки сурогатній матері. У своєму блозі Наомі зрідка робила пости, на яких фігурує малятко, проте ніколи не показувала дитину.

Тому зйомка стала буквально знайомством спадкоємиці знаменитої моделі зі світом. Дівчинка була задіяна в кадрі для обкладинки. Правда, повернена впівоберта, тому личко малятка не розглянути. Наомі Кемпбелл притискає дитину до грудей.

"Я завжди знала, що одного разу стану матір'ю, але це найбільша радість, яку я могла собі уявити. Мені пощастило, що вона у мене є, і я це знаю", – розповіла щаслива мама. Наомі також закликає всіх своїх старших друзів наслідувати її приклад.

За словами супермоделі, вона тепер буквально насолоджується життям очима дочки: "Я знову як дитина. Я заново переживаю дитячі віршики, граю і дізнаюся, як багато в світі нових чудових іграшок! І ляльки! Речі, про які я навіть не могла мріяти". Вона зізналася, що її дочка любить музичні шкатулки, досліджуючи кольори, текстури і форми. А ще – одяг.

Наомі Кемпбелл у березневому номері (фото: instagram.com/BritishVogue)

"У неї дійсно хороший гардероб завдяки безлічі дизайнерів і друзів, які надіслали їй кілька прекрасних речей, але вау, діти ростуть швидко, чи не так?".

Як і всі матері, Наомі зворушена і здивована своїми почуттями до малятка: "Моя дочка на першому місці. Все, що я роблю, я роблю для неї – ось і все. Це так абсолютно безкорисливо, чи не так?".

На питання, чи хоче вона ще дітей, модель сміється: "чому ні?".

Наомі Кемпбелл для британського Vogue (фото: instagram.com/BritishVogue)

Зйомку робив давній друг Наомі – легендарний фотограф Стівен Мейзел, з яким знайома вже 35 років. У кадрі вона продемонструвала речі з останніх колекцій: боді і легінси з еластичного джерсі від Burberry; шкіряну куртку з декорованим поясом від Alexandre Vauthier, а також легінси Alaïa; міні-плаття з кристалічної сітки lexandre Vauthier і інші стильні новинки. Доповнили образи прикраси від Chanel Fine Jewellery.