Олена Кравець в шикарній сукні заінтригувала заявою про новорічну ніч: хочу, щоб прийшов Дід Мороз

Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець розповіла, як збирається святкувати і зустрічати Новий рік 2021. За словами актриси, найголовніше для неї - це нікуди не поспішати. Вона збирається зустріти свято вдома, в колі сім'ї в найзручнішому одязі.

Про це Кравець розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Я хочу, щоб прийшов Дід Мороз, не просто кудись, а до мене додому. Я хочу просто розслабитися. Тому в цьому році все буде по-домашньому", - поділилася Олена.

Зазначимо, що 1 січня Кравець святкує також свій день народження. Вона розповіла Осадчій, що чекає в якості презенту.

"Я з дитинства повинна задовольнятися тільки одним подарунком. Тому, я нагадую, що у мене два свята", - зі сміхом сказала актриса.

Також зірка "95 Кварталу" розповіла, що вже прикрасила новорічним декором квартиру. За її словами, вона дуже любить цей антураж.

Олена Кравець розповіла, як буде відзначати Новий рік

Як ми повідомляли раніше, дочка Олени Кравець показала експерименти з маминою косметикою.

Нагадаємо, Олена Кравець оригінально прокоментувала чутки про свої політичні наміри.