"Холостячка" Ксенія Мішина відверто розповіла, що для неї кохання

Стало відомо, коли перший випуск шоу вийде на екрани

Відома актриса театру і кіно Мішина Ксенія стала головною героїнею нового в Україні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", в якому буде шукати любов серед 15 привабливих самотніх чоловіків. На відміну від проекту "Холостяк", де головний герой вручав дівчатам троянди, дівчина буде чіпляти учасникам бутоньєрки.

До речі, вже стала відома дата виходу першої серії - "Холостячка" стартує на телеканалі СТБ 23 жовтня, а ведучим буде Григорій Решетник. Напередодні прем'єри Ксенія на своїй сторінці в Instagram відверто розповіла про те, що для неї означає любов і без чого вона неможлива.

Актриса супроводила публікацію ефектним фото, на якому вона зображена в білих штанях і сорочці. Волосся знаменитості зібране у хвіст, а на обличчі - ефектний макіяж в приглушених тонах.

Мішина Ксенія підкорила стильним total white образом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Мені здається, кожна людина в житті намагається розгадати для себе природу речей і одна з найбільших загадок людства - це любов. Кожен до неї прагне...Вона штовхала великих чоловіків починати війни, когось вбивала, а когось підносила до небес. Буває, що з першої секунди ти відчуваєш близькість і іскру, а буває, що почуття приходить з часом, не таке гаряче, але ще глибше", - поділилася своїми думками Мішина.

Ксенія також перерахувала моменти, які для неї надзвичайно важливі в коханні і відносинах.

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"Обдумуючи це явище, аналізуючи своє життя, складно дати відповідь на питання, що ж це таке. Але кілька важливих моментів я все-таки зрозуміла.

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Любов і вірність для мене завжди в одному флаконі. Можливо на початку відносин є місце переживанням про конкуренцію. Але як тільки ви пройшли досвід зближення, як тільки стає ясно, що відтепер порізно не вийде, відданість стає запорукою почуття безпеки і дає відносинам розвиватися.

Любов — шлях! І чи ти будеш йти по ньому - це не питання долі, це рішення. У відносинах треба працювати, працювати над собою. Знаєте, як у психологів, щоб стати професіоналом, потрібно спочатку пройти сотні годин особистої терапії, опрацювати свої травми, щоб не бачити їх у кожному клієнті. Так само і в стосунках, потрібно бачити навпроти людини, а не свої болі й страхи.

Мішина Ксенія буде шукати любов у шоу "Холостячка" (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

неможлива без поваги. Рішення поважати все — шлях партнера, його погляди, вибори, поверне вам таку ж повагу і з'явиться наступна найважливіша цінність в любові - свобода.

Любов - це свобода та безпека. Життєво важливий простір, в якому є прийняття вас партнером вашої професії, фінансового стану, кількості дітей, віросповідання і побутових звичок...коли ви досягнете такого рівня усвідомленості, щоб давати таке Простір іншим, тоді ви отримаєте таке ж ставлення і до себе. І саме в такому просторі живе справжня любов, від якої ніхто ніколи нікуди вже не піде!

І найголовніше: Любов - це безперервний процес спільного розвитку ... бо без нього - прірва, різниця світоглядів, відчуттів, відсутність взаємного наповнення, натхнення ..." - зізналася артистка.

Нагадаємо, актриса Ксенія Мішина зважилася на експеримент з власним сином, якого виховує одна.