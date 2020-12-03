"Холостячка" Мішина розповіла, хто з учасників проєкту її розчарував

"Холостячка" Ксенія Мішина зізналася, що після виходу шоу на екрани вона розчарувалася в одному з учасників проєкту. Мова йшла про Артема Шепеля, який зі скандалом покинув "Холостячку" у третьому випуску.

Ксенія зазначила, що Артем не вибачився перед нею за свою агресивну поведінку, і навіть не написав слова подяки після участі в шоу. Про це популярна українська актриса розповіла в програмі "Ходять чутки".

Мішина підкреслила, що це єдиний учасник проєкту, який не подякував за участь у шоу. При цьому багато чоловіків їй писали, після того, як вибували з "Холостячки".

"Просто дякували і говорили, що це було приголомшливо. А Артем навіть не вибачився за той скандал, який був на проєкті", - заявила актриса.

Ксенія Мішина розповіла про розчарування в учаснику шоу "Холостячка" (відео: YouTube)

Варто зазначити, що Артем Шепель покинув шоу після парного побачення. При цьому тоді він поводився дуже агресивно стосовно свого суперника, він провокував його на конфлікт.

Він також демонстрував своє невдоволення тим, що розкидав стільці. Після цього Ксенія прийняла рішення, що він покине проєкт.

Нагадаємо, Ксенія Мішина шокувала фанатів зізнанням про домашнє насильство. Вона дала поради жінкам, які потрапляють в коло фізичного, емоційного, фінансового або сексуального насильства.

Раніше Мішина здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною стилю.