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"Холостячка" Мішина зробила сюрприз коханому: він дав серйозну обіцянку

Новость на русском → Київ, Середа 06 січня 2021 12:32
"Холостячка" Мішина зробила сюрприз коханому: він дав серйозну обіцянку Мішина ксенія не соромиться своїх почуттів (фото: instagram.com.misha k ua)
Автор: Людмила Жукова

Українська актриса Ксенія Мішина, яка вже не вважається "холостячкой", насолоджується своїм новим статусом - коханої жінки коміка Олександра Эллерта. Парочка зараз перебуває в прекрасному і романтичному періоді і радує одне одного милими витівками. Наприклад, Ксенія вирішила дати волю почуттям і написала на машині коханого слово "люблю".

У сториз Instagram Эллерт опублікував фото машини, на якій Мішина написала своє визнання, а також його коментар.

"Не буду мити машину ніколи", - пообіцяв Олександр.

&quot;Холостячка&quot; Мішина зробила сюрприз коханому: він дав серйозну обіцянкуОлександр Эллерт пообіцяв більше ніколи не мити машину після визнання Мішиной (фото: instagram.com/ellert_a)

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина Ксенія і її коханий Олександр Эллерт розповіли, як важко їм було приховувати відносини після завершення проекту. Адже вони практично стали жити разом після того, як на зйомках Ксюша сказала Саші "так".

Як ми раніше писали, у фіналі "Холостячка" вибирала між двома чоловіками: Олександром Эллертом і Олексієм Тригубенко. В результаті серце Ксенії завоював Олександр. Пізніше астролог дала прогноз стосунків пари.

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