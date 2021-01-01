"Холостячка" Мішина "змінила" прізвище і показала екстрим з коханим

"Холостячка" Ксенія Мішина оригінально привітала українців з Новим роком, побажавши всім кохання і щастя. Разом з обранцем Олександром Еллертом вони екстремально покаталися на гірках в Буковелі, записавши веселе відео. А в підписі красуня-акторка уточнила, що вона більше "не Мішина".

Так на своїй сторінці в Instagram Ксюша написала, що рік був не простим і приніс багато змін, в тому числі і позитивних. Адже дівчина зустріла своє кохання. Вона зізналася в почуттях до Олександра і побажала всім знайти свою любов.

"Ми не знаємо, яким буде наступний рік, але я точно знаю, яким би він не був, якщо сприймати все, що відбувається з вдячністю, все буде добре", - написала героїня "Холостячки".

А в підписі до посту вона пожартувала, каламбуром обігравши своє прізвище.

"З Новим Роком! Ваша Мішина! Ой, Сашина", - написала Ксенія.

"Ти найкращий подарунок", - відповів їй в коментарі Олександр.

Ксенія Мішина привітала українців з Новим роком (відео: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що в проекті "Холостячка" переміг гуморист і ведучий Олександр Еллерт. Вони з героїнею шоу Ксенією Мішиною живуть разом вже кілька місяців, і стали однією з найбільш обговорюваних пар за останній час. Астролог навіть розповіла про перспективи стосунків закоханих.

А ось півфіналіст проекту Андрій Рибак, який викликав обурення Мішиної через постійну брехню, довго не сумував і тепер зустрічається з дівчиною Аліною. Нещодавно вони навіть показали спільне фото.